Mamamoo - Twice: Visual 'chiến binh' vs 'thiên thần'

Hình ảnh đối lập giữa hai girlgroup hàng đầu Kpop tại lễ trao giải Golden Disc Awards khiến người hâm mộ thích thú.

Từ khi debut, Twice đã nổi tiếng với hình ảnh ngọt ngào và xinh đẹp. Girlgroup nhà JYP là đại diện tiêu biểu cho concept "nữ tính", sở hữu lượng fanboy cực "khủng". Trong khi đó, Mamamoo lại là nhóm nữ đại diện cho concept "girl crush" nhờ hình tượng chất ngầu, cá tính. Mamamoo cũng là một trong những girlgroup sở hữu tỷ lệ fangirl lớn nhất hiện nay ở Kpop.

Hình ảnh trái ngược của Mamamoo...

... và Twice tại GDA 2020.

Tại Golden Disc Awards diễn ra 2 ngày 4-5/1, sự góp mặt của Twice và Mamamoo được fan so sánh như "cuộc đối đầu giữa hai chiến tuyến". Mamamoo xuất hiện với những outfit đen cool ngầu, đúng style "chiến binh" như những nhân vật trong phim hành động. Trong khi đó, Twice lại hớp hồn fan bởi diện mạo lung linh như "thiên thần" trong những bộ đầm gam trắng - hồng thuần khiết.

Mamamoo

Hwasa