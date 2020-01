Mamamoo gây tranh cãi khi nhận giải 'Nhóm nhạc xuất sắc' tại GDA

Danh sách giải thưởng GDA 2020 ngày 1: Digital Song of the Year (Daesang): BTS Digital Song Division Bonsang: Jannabi, MC the Max, ITZY, AKMU, Chung Ha, Jennie (Black Pink), Paul Kim, Tae Yeon (SNSD), Twice, BTS Best Group: Mamamoo Best Solo Artist: Hwasa (Mamamoo) Best New Artist: TXT, ITZY Best R&B/Hip Hop: Zico Best Trot: Song Ga In Next Generation Award: Kim Jae Hwan, AB6IX, ATEEZ Producer’s Award: Bang Shi Hyuk