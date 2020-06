Lý do idol nữ Kpop dẫu đã gầy vẫn nhất quyết giảm cân

Một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp "bất di bất dịch" của giới thần tượng Kpop chính là: gầy. Việc ép cân, tập luyện cật lực để có một thân hình đẹp đã quá quen thuộc đối với những nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Nhiều trường hợp idol nữ trở thành tâm điểm "ném đá", chê bai của người dùng mạng xã hội chỉ vì lộ dấu hiệu tăng cân.

Có nhiều mỹ nhân dù sở hữu thân hình đã rất gầy (theo cái nhìn của fan), vẫn nhất quyết phải giảm cân thêm. Nhiều tên tuổi như Hyuna, Nancy (Momoland), Seol Hyun (AOA), Suzy, IU... từng chia sẻ thực đơn bữa ăn "nghèo nàn" để kiểm soát cân nặng. Không ít fan thắc mắc lý do giới nghệ sĩ nữ luôn phải ép cân khắc nghiệt mặc dù body không hề "quá khổ" hay thừa cân.

Trên Pann Nate, người dùng mạng chỉ ra một lý do quan trọng khiến các idol Kpop luôn phải ăn kiêng khắt khe để giữ dáng, đó chính là do... hiệu ứng thị giác. Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh do truyền thông chụp, sao nữ thường bị béo thêm vài cân so với số cân nặng thực sự.

Jessica (cựu thành viên SNSD) trông khá cân đối, "có da có thịt" trong một bức ảnh báo chụp khi dự sự kiện năm 2014.

Nhưng trong video, body thực của cô lại trông gầy gò, mỏng manh.

Ống kính máy ảnh của giới phóng viên thường có ánh đèn flash rất mạnh. Khi lên hình, đèn flash làm chiều sâu và bóng cơ thể của các sao đều "biến mất", khiến ngoại hình họ trông tròn trịa hơn ngoài đời. Các mỹ nhân qua ảnh chụp của giới truyền thông lúc nào cũng mũm mĩm hơn. Đó là lý do khiến các nữ idol phải ép cân bất chấp để giữ được hình tượng đẹp trong mắt công chúng.

Một số idol có tỷ lệ cơ thể cân đối nhưng khi xuất hiện trong ảnh báo chí lại bị chê tăng cân, như Joy, Yeri (Red Velvet), Ji Soo (Black Pink)... hoặc nhiều idol quá gầy nhưng khi lên ảnh lại trở nên đầy đặn, có sức sống (Yoona, Lisa...).

Ji Soo (Black Pink) bị chê xuống sắc vì body có vẻ tăng cân trong sự kiện 19/8/2019.

Tuy nhiên, trong bức ảnh chụp bằng camera điện thoại, thân hình Ji Soo vừa vặn, không mũm mĩm như ảnh báo chụp.

Lisa (Black Pink) cũng được "béo thêm vài kg" trong những bức ảnh do phóng viên chụp...

...nhưng trong những bức ảnh chân thực từ cam thường, body của cô lại "gây sốc" vì quá gầy.

Ánh sáng từ đèn flash giúp body của Yoona quyến rũ hơn hẳn so với vóc dáng "mình hạc xương mai" ngoài đời.

Joy (Red Velvet) thường bị chê "đùi voi" trong những bức ảnh báo chí nhưng thực chất cô có hình thể khỏe khoắn, cân đối.

