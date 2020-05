Lisa và YooA: Ai là 'búp bê sống' quyến rũ nhất Kpop?

YooA sở hữu thần thái "2 trong 1". Đôi lúc được ví như "cô mèo con" nũng nịu kiêu kỳ, đôi lúc lại cực cool ngầu. Hồi đầu tháng 4, YooA từng gây sốt khi từ bỏ style kẹo ngọt quen thuộc trong Oh My Girl để hóa thành girl crush sexy trong video cover vũ đạo Traffic (O.T Genasis) và Light Up (Harry Styles).