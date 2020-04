Lisa gây sốt với vũ đạo cực chất trên show Trung Quốc

Ngày 12/3, Lisa liên tục lên top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo sau khi tập đầu tiên của show thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ Thanh xuân có bạn mùa 2 (Youth with You) lên sóng. Nữ idol của YG đảm nhận vai trò cố vấn vũ đạo cho các thực tập sinh trong chương trình.

Thành viên Black Pink xuất hiện trong tiếng reo hò cuồng nhiệt khi thể hiện màn vũ đạo quyến rũ và mạnh mẽ. Cô mặc croptop khoe vòng eo "con kiến", "phiêu" theo nhạc In The Name of Love (Martin Garrix ft. Bebe Rexha) và Attention (Charlie Puth), với những động tác và thần thái chuyên nghiệp. Các thực tập sinh ngồi dưới sân khấu không ngừng trầm trồ, tán thưởng màn biểu diễn của Lisa, hô vang tên cô khi kết thúc không khác gì một buổi fanmeeting.

Lisa gây sốt với màn vũ đạo cực chất trên show Trung Quốc

Lần đầu tham gia show Trung Quốc, nữ idol người Thái Lan chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp, thậm chí phải dùng tiếng Thái và nhờ phiên dịch, vì thế cô không có nhiều cảnh đối đáp hài hước. Tuy vậy Lisa khiến các fan khó rời mắt nhờ loạt biểu cảm đáng yêu trên ghế cố vấn. Nữ idol có hình ảnh girl crush khi biểu diễn nhưng khi rời sân khấu, cô nàng liên tục "gây thương nhớ" bằng nụ cười tỏa nắng, dáng vẻ ngơ ngác ngộ nghĩnh.

Hình tượng girl crush cuốn hút của Lisa trên sân khấu...

... khác hẳn hình ảnh đáng yêu trên ghế cố vấn khi được xem một màn biểu diễn hấp dẫn.

Dáng vẻ "nổi da gà" của Lisa trước một thực tập sinh ấn tượng.

Gặp trở ngại trong giao tiếp khiến Lisa nhiều lần lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không theo kịp tiết tấu chương trình, vì vậy một số ý kiến nhận xét nữ idol người Thái không phù hợp với show Trung Quốc. Tuy nhiên không thể phủ nhận độ hot của Lisa khiến Thanh xuân có bạn mùa 2 thu hút nhiều sự chú ý hơn, tài năng vũ đạo của thành viên Black Pink cũng không thể phủ nhận.

Vẻ ngơ ngác của Lisa rất đáng yêu trong mắt fan.