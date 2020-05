Lisa bị nghi 'làm lố' dù tạo xu hướng ảnh chế toàn cầu

Video khoe vũ đạo ILI’s FILM #3 - LISA Dance Performance Video không chỉ trở thành hiện tượng toàn cầu với 19 triệu lượt xem sau 2 tuần mà còn giúp em út Black Pink trở thành ngôi sao trong lĩnh vực... ảnh chế. Người dùng mạng xã hội thi nhau đăng tải 2 tấm hình gồm nửa thân trên của một người nổi tiếng với phần hông và chân của Lisa trong clip nhảy. Đi cùng 2 bức hình là dòng caption "Did it work" (Ghép vậy chuẩn chưa mọi người), dần dần cụm từ này trở thành tên cho trào lưu hài hước này.

Nhiều ngôi sao thế giới phản ứng tích cực khi thấy ảnh ghép của mình với đôi chân thon dài siêu gợi cảm của Lisa. Họ còn hào hứng chia sẻ lại trên trang cá nhân và tạo thành một xu hướng lan rộng toàn cầu. Tờ Billboard bình luận: "Nhờ Lisa, một meme mới đã làm nóng Internet. Đây là thử thách meme khiến truyền thông xã hội trở nên thú vị hơn".

Nhiều nghệ sĩ công khai ủng hộ trào lưu ghép chân.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thích thú của người dùng mạng xã hội quốc tế, netizen Hàn lại thể hiện thái độ mỉa mai, nghi ngờ trào lưu này chỉ là một chiêu trò truyền thông của YG.

Những ý kiến bình luận trên Nate: "Cái này mà cũng buồn cười hả?", "Mánh khóe truyền thông của YG quay trở lại rồi kìa", "Thật là một xu hướng ngu ngốc", "Chả ai ở Hàn quan tâm đến nhưng YG lại cứ làm quá lên để mọi người nhìn thấy. Giờ ai mà chú ý đến trào lưu vớ vẩn này khi đang trong thời kỳ nhạy cảm vì Covid-19 chứ", "Tôi muốn hỏi những người sống ở nước ngoài rằng Lisa có thực sự nổi tiếng không vậy hay đây là làm quá lên", "YG đang cố lợi dụng truyền thông để tạo danh tiếng ảo đó mà", "Cái công ty toàn tội phạm đó toàn làm trò gian lận"...

Thành viên Black Pink gây sốt với hình thể trong clip vũ đạo.

Những lời nhận xét khắt khe của công chúng Hàn khiến fan Black Pink tức giận. Theo người hâm mộ, sự nổi tiếng của nghệ sĩ nhà YG ở quốc tế là không phải bàn cãi, đặc biệt khi Lisa là idol Kpop có nhiều người theo dõi nhất Instagram. Mỗi bức ảnh của nữ ca sĩ có hàng triệu lượt thích, trăm nghìn bình luận. Công ty không cần phải sử dụng chiêu trò để thể hiện mức độ nổi tiếng của Black Pink. Hơn nữa, nhiều ngôi sao có tên tuổi của Mỹ tự đăng lại meme "Did it work" chứ không hề bị bắt ép. Điều này chứng tỏ trào lưu do Lisa dẫn đầu thực sự có sức ảnh hưởng, không phải "làm lố" như lời buộc tội của netizen Hàn.

Black Pink cùng BTS là những nghệ sĩ Hàn nổi tiếng hàng đầu ở thị trường Mỹ. Mới đây, nhóm xác nhận góp giọng trong album mới của Lady Gaga và có nhiều tin đồn hợp với các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Sau hơn một năm chờ đời, YG đã xác nhận Black Pink quay trở lại đường đua âm nhạc vào tháng 6, đối đầu với Twice trong mùa hè.

Jurina