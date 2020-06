Lim Young Min rời AB6IX sau scandal say rượu lái xe

Ngày 8/6, công ty Brand New Music thông báo Lim Young Min quyết định rời khỏi AB6IX, nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với 4 thành viên. Trước đó, nam idol bị cảnh sát bắt và treo bằng lái do lái xe trong tình trạng say rượu vào 31/5. Hậu quả là album mới của AB6IX phải lùi ngày phát hành, Mnet cũng cắt bỏ toàn bộ cảnh của Lim Young Min trên show Good Girl khi xuất hiện cùng nhóm.

Lim Young Min.

Nam thần tượng nói với công ty rằng không muốn gây tổn hại thêm cho nhóm nên quyết định rời đi. Brand New Music tôn trọng quyết định của nam thần tượng. AB6IX sẽ tiếp tục hoạt động với 4 thành viên Lee Dae Hwi, Park Woo Jin, Kim Dong Hyun và Jeon Woong. Album mới dự kiến phát hành vào 29/6.

Thông tin này khiến công chúng bất ngờ, người hâm mộ tiếc nuối vì Lim Young Min có tài năng, ngoại hình đẹp và đã trải qua nhiều khó khăn mới có thể debut. Tuy nhiên, mới hoạt động một năm, anh chàng đã tự hủy sự nghiệp vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Lim Young Min là đội trưởng của AB6IX. Anh từng tham gia thi Produce 101 nhưng bị loại khá sớm. Trong cuộc thi, Young Min từng bị Mnet phạt vì hành vi gian lận, báo cho người nhà biết ca khúc sẽ biểu diễn trong vòng concept. Việc tiết lộ thông tin ra ngoài này bị cho là ảnh hưởng đến số phiếu bình chọn, tạo ra sự bất công trong cuộc thi.

Lim Young Min rời AB6IX sau scandal say rượu lái xe Ca khúc Blind for love của AB6IX.

Jurina