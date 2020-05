Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee ly dị sau 3 năm kết hôn

Sáng 28/5, Dispatch tiết lộ vợ chồng diễn viên Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đang làm thủ tục ly hôn. Một nguồn tin cho biết: "Họ có quá nhiều sự khác biệt. Hai người thảo luận về quyết định ly hôn trong một thời gian dài". Nguồn tin cũng cho biết Jo Yoon Hee sẽ có quyền nuôi con gái.

Ảnh cưới của Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee.

Sau khi thông tin về vụ ly hôn được đăng tải, FNC Entertainment - công ty đại diện của Lee Dong Gun - đã xác nhận.

King Kong by Starship - công ty quản lý của Jo Yoon Hee, cũng nhanh chóng phản hồi: "Trước tiên chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi vì đã đưa ra những tin tức đáng tiếc. Chúng tôi thông báo rằng vào ngày 22/5, Jo Yoon Hee chính thức ly hôn Lee Dong Gun thông qua phiên dàn xếp tại Tòa án gia đình Seoul. Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của họ. Đây là vấn đề nhạy cảm nên chúng tôi mong mọi người thấu hiểu suy nghĩ của họ đối với quyết định khó khăn này. Jo Yoon Hee sẽ cố gắng để mang đến cho người hâm mộ những dự án tốt hơn trong tương lai".

Lee Dong Gun (sinh năm 1980) và Jo Yoon Hee (sinh năm 1982) quen nhau qua bộ phim truyền hình The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (Tiệm may quý ông) năm 2016. Hai người tuyên bố hẹn hò không lâu sau đó. Lee Dong Gun còn hạnh phúc chia sẻ bạn gái đã mang bầu trước khi cưới. Nam diễn viên từng gặp ồn ào khi chia tay Ji Yeon (T-ara) nên khi phát triển mối quan hệ nhanh chóng với Jo Yoon Hee, công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5/2017 và đón con gái đầu lòng vào tháng 12 năm đó.

Bee