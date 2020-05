La Chí Tường cầu xin bạn gái cũ không tung bằng chứng ngoại tình

Sáng 24/4, nam ca sĩ gửi đến bạn gái cũ Châu Dương Thanh: "Xin lỗi anh sai rồi! 9 năm qua em đã vì anh mà hy sinh tất cả, tại anh không biết quý trọng tình cảm này, không biết quý trọng người yêu thương anh. Anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm, quá ấu trĩ khi hết lần này đến lần khác lừa dối em, làm em chịu tổn thương, đau khổ".

Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những cô gái từng bị anh lừa gạt, không tôn trọng và hứa gánh chịu mọi hậu quả.

Theo một nguồn tin trong giới giải trí, La Chí Tường đã liên hệ riêng với Châu Dương Thanh để xin lỗi cô, nhắc đến sức khỏe của người thân để hy vọng bạn gái cũ không tung bằng chứng anh ngoại tình, sống thác loạn. Đáp lại, Châu Dương Thanh yêu cầu nam ca sĩ phải xin lỗi những cô gái bị anh lừa gạt, chơi đùa.

La Chí Tường - Châu Dương Thanh hồi còn hạnh phúc bên nhau.

Nguồn tin từ Sina cho hay, Châu Dương Thanh xem điện thoại của La Chí Tường và phát hiện bí mật của bạn trai vào tháng 1, sau đó cô đã đề nghị chia tay. Lúc này cả hai đã mua nhà chuẩn bị kết hôn.

Châu Dương Thanh cho biết dù đã chia tay người bạn trai phản bội nhưng cô chưa thể tuyên bố thông tin ngay vì không muốn gây ồn ào khi tình hình Covid-19 căng thẳng ở Trung Quốc.

Ngày 23/4, hot girl sinh năm 1988 mới lên tiếng, công khai chuyện cô và La Chí Tường đã đường ai nấy đi vì phát hiện anh nhiều lần ngoại tình với nhiều cô gái, trong đó có cả nữ nghệ sĩ cùng công ty và nhân viên hóa trang, có cuộc sống thác loạn khó chấp nhận. Sau đó cô bỏ theo dõi bạn trai cũ.

Trong bài phản hồi đầu tiên, La Chí Tường viết: "Tôi chỉ muốn nói rằng, hai người ở bên nhau cùng trải qua những chuyện vui buồn sóng gió, 9 năm qua tan hợp hợp tan rất nhiều lần, những chuyện tôi làm sai thì tôi sẽ kiểm điểm. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ qua dăm câu ba lời, tôi cũng sẽ không giải thích gì thêm nữa". Ngoài xin lỗi vì gây ồn ào dư luận, anh viết cho bạn gái cũ: "Cảm ơn quãng đời chúng ta quen biết, yêu nhau".

Nam ca sĩ được cho là gián tiếp thừa nhận chuyện ngoại tình. Anh hứng chịu chỉ trích dữ dội vì đời tư bê bối. Trước đó La Chí Tường vốn có hình tượng lành mạnh nhưng giờ đã sụp đổ, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Nhiều tin tức tiêu cực, "phốt" cũ của nam ca sĩ bị lật lại như cướp người yêu của bạn, có cử chỉ sàm sỡ, thiếu tôn trọng đồng nghiệp...

Người quản lý, một số bạn bè của La Chí Tường lên tiếng chỉ trích Châu Dương Thanh, cho rằng cô đang "trả thù" anh. Một người bạn còn nói hành vi của La Chí Tường "chỉ là những lỗi lầm mà đàn ông nào cũng phạm phải", gây bức xúc cho nhiều người dùng mạng.

Hot girl Châu Dương Thanh.

Châu Dương Thanh và La Chí Tường quen biết và yêu nhau từ năm 2011 nhưng đến năm 2015 nam ca sĩ mới chính thức thừa nhận. Cả hai đã ra mắt gia đình đối phương, nhiều lần công khai thể hiện tình cảm.

Châu Dương Thanh sinh năm 1988 ở Bắc Kinh, là hot girl mạng nổi tiếng ở Trung Quốc, được gọi là "tiểu Angelababy" vì có gương mặt hao hao bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Cô có gia thế giàu có, hiện làm người mẫu ảnh, thiết kế và kinh doanh thời trang.

La Chí Tường sinh năm 1979 ở Đài Loan, là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng Cbiz. Anh đóng nhiều phim như Corner with Love, Hot Shot, Hi My Sweetheart, Mỹ nhân ngư. Ngoài ca hát, đóng phim, anh còn tham gia nhiều show truyền hình được yêu thích như Street Dance of China mùa 2, Thử thách cực hạn và Produce 101 bản Trung Quốc.