La Chí Tường bị tố 'qua lại' với nhiều cô gái, sống thác loạn

Ngày 23/4, Châu Dương Thanh đăng bài trên Weibo thừa nhận đã chia tay với nam ca sĩ - diễn viên La Chí Tường, đồng thời tố bạn trai cũ từng nhiều lần ngoại tình với nhiều cô gái khác nhau, thậm chí thích sex tập thể.

La Chí Tường ôm Châu Dương Thanh trong một bữa tiệc.

Châu Dương Thanh cho biết hai người đã chia tay một khoảng thời gian nhưng giờ mới tiết lộ vì không muốn gây lùm xùm đời tư khi tình hình dịch bệnh căng thẳng. Hiện cô khẳng định tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh và không hề có tâm lý trả thù khi đăng bài.

Hot girl Trung Quốc gây sốc khi tiết lộ nguyên nhân chia tay La Chí Tường. Cô cho hay trong một lần tình cờ xem điện thoại của bạn trai, cô phát hiện nam ca sĩ có một chiếc điện thoại chuyên dùng để tán gái. Hầu như bất cứ khi nào cô không có mặt là La Chí Tường lại hẹn gái về nhà, đặc biệt là các cô gái không hề trùng lặp. Khi đến các thành phố khác nhau, anh đều có thể gọi phụ nữ đến khách sạn. Thậm chí nam ca sĩ còn có quan hệ bất chính với nghệ sĩ nữ dưới trướng công ty mình và nhân viên hóa trang.

Châu Dương Thanh chia sẻ cô sốc khi biết La Chí Tường và bạn bè anh thường tổ chức những buổi tiệc thác loạn, sex tập thể.

Cô giải thích nguyên nhân công bố tin chia tay: "Tôi biết bây giờ và cả sau này sẽ còn rất nhiều cô gái bị anh lừa gạt, họ có lẽ còn ngây thơ cho rằng họ là duy nhất của anh. Các cô gái à, nghìn vạn lần đừng tự tin đến mức nghĩ bản thân có thể thay đổi con người anh ta. Bởi có người trời sinh là tên khốn".

Bài viết của Châu Dương Thanh thu hút sự chú ý lớn. Nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, bảo vệ thần tượng trong khi nhiều ý kiến từ netizen Trung Quốc ủng hộ Châu Dương Thanh.

Hồi đầu tháng 4, ngôi sao xứ Đài từng bị truyền thông tung clip mở party bể bơi ở biệt thự, vui đùa cùng hơn 20 cô gái, chủ yếu là các nữ streamer có thân hình nóng bỏng.

La Chí Tường bao một biệt thự ở Đài Loan, tổ chức tiệc bên bể bơi, chơi đùa cùng các cô gái.

Châu Dương Thanh sinh năm 1988 ở Bắc Kinh, là hot girl mạng nổi tiếng ở Trung Quốc, được gọi là "tiểu Angelababy" vì có gương mặt hao hao bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

La Chí Tường sinh năm 1979 ở Đài Loan, là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng Cbiz. Anh đóng nhiều phim thần tượng ăn khách như Corner with Love, Hot Shot, Hi My Sweetheart. Năm 2014, La Chí Tường góp mặt trong bom tấn Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Ngoài ca hát, đóng phim, anh còn tham gia nhiều show truyền hình được yêu thích như Street Dance of China mùa 2, Thử thách cực hạn và Produce 101 bản Trung Quốc.

Châu Dương Thanh và La Chí Tường quen biết và yêu nhau từ năm 2011 nhưng đến năm 2015 nam ca sĩ mới chính thức thừa nhận. La Chí Tường đã đưa bạn gái về nhà ra mắt mẹ. Cặp đôi nhiều lần thể hiện tình cảm, từng có tin đồn sắp về chung một nhà.

Nhan sắc của hot girl Châu Dương Thanh.

Sau hai tiếng đồng hồ kể từ khi Châu Dương Thanh đăng bài, La Chí Tường phản hồi qua Weibo cá nhân. Nam ca sĩ không giải thích về chuyện ngoại tình, đời tư thác loạn. Anh viết: "...Tôi chỉ muốn nói rằng, hai người ở bên nhau cùng trải qua những chuyện vui buồn sóng gió, 9 năm qua tan hợp hợp tan rất nhiều lần, những chuyện tôi làm sai thì tôi sẽ suy xét. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ qua vài câu đôi lời, tôi cũng sẽ không giải thích gì thêm nữa".