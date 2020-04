Kpop tháng 4 có gì đáng mong chờ?

1/4

Nữ ca sĩ AleXa trở lại với mini album đầu tay Do or Die.

TOO (Ten Oriented Orchestra), nhóm nam thành lập qua show sống còn World Klass, có màn debut với mini album đầu tiên Reason for Being.

Ji Jin Seok, thí sinh của show sống còn Under Nineteen, phát hành mini album có tên Half/Half.

2/4

ONEWE phát hành mini album 3/4 với ca khúc chủ đề Q hợp tác với Hwasa (Mamamoo) - ngôi sao cùng công ty RMB.

ONEWE là ban nhạc alternative rock gồm 5 thành viên, trước lấy tên là M.A.S 0094. Nhóm phát hành single đầu tiên Butterfly, Find a Flower vào 13/8/2015 dưới Modern Music. Tháng 6/2017, nhóm đầu quân cho RBW và đổi tên là MAS. Tháng 6/2018, RMB thông báo nhóm sẽ tái debut dưới tên mới ONEWE, chính thức trở lại vào 13/5/2019 với single 1/4.

6/4

(G)I-DLE.

(G)I-DLE trở lại đường đua Kpop với mini album I Trust. Nhóm vừa tung loạt ảnh teaser đầu tiên và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với phong cách bí ẩn, sắc sảo như những nàng thiên nga đen.

Cũng trong 6/4, Chang Min (TVXQ) phát hành album solo đầu tiên sau 17 năm debut mang tên Chocolate.

7/4

Nhóm tân binh cignature trở lại với "debut lead single B" mang tên ASSA. Đây là lần comeback đầu tiên của nhóm nữ nhà J9 Entertainment kể từ khi debut ngày 4/2 với single nhạc số Nun Nu Nan Na.

9/4

Winner trở lại với album Remember, sau khi tung trước ca khúc Hold hợp tác cùng Lee Soo Hyun (Akdong Musician). Đây là nhạc phẩm cuối cùng có đầy đủ 4 thành viên của boygroup nhà YG trước khi Jin Woo nhập ngũ vào 2/4.

13/4

Các cô gái Apink phát hành mini album thứ 9 mang tên Look. Đây là lần trở lại sau một năm ba tháng của nhóm kể từ thành công của %%(Eung Eung) vào tháng 1/2019.

14/4

Boygroup mới CRAVITY của Starship Entertainment sẽ debut ngày 14/4 với album Hide Out: Remember Who We Are.

Cùng ngày, Girlkind phát hành single nhạc số thứ ba mang tên Future. Đây là nhóm nữ dưới trướng Nextlevel Entertainment, ra mắt ngày 17/1/2018 với single Fanci.

21/4

Lee Han Gyul và Nam Do Hyon - 2 thành viên nhóm X1 bước ra từ Produce X 101 - sẽ chính thức debut với tên H&D với mini album đầu tay.

Ngoài ra, Oh My Girl đã thông báo sẽ trở lại trong tháng 4 nhưng chưa ấn định ngày. SeeYa đang lên kế hoạch cho một album dự án vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

April từng phải hoãn lịch comeback tháng 3 do Covid-19, công ty chủ quản của nhóm cho hay họ sẽ vừa theo dõi tình hình dịch bệnh vừa chuẩn bị comeback trong tháng này.

