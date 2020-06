Kim Min Joo - Twice đọ visual trong cùng khung hình

Kim Min Joo vừa trở thành MC mới cho show âm nhạc cuối tuần Music Core của đài MBC. Trong lần dẫn chương trình đầu tiên, mỹ nhân của IZONE đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với Twice. Việc những mỹ nhân hàng đầu Kpop đứng chung khung hình thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi Min Joo từng được nhận xét là có nhiều nét giống Tzuyu. Trên diễn đàn Pann có bài viết so sánh nhan sắc của Twice - Kim Min Joo thu hút nhiều bình luận của netizen Hàn.

Khoảnh khắc gây bão vì có quá nhiều mỹ nhân chung khung hình.

Twice nổi bật với trang phục đỏ, màu tóc bắt mắt và nét đẹp tươi mới, rạng rỡ phù hợp với không khí mùa hè. 9 cô gái nhà JYP nổi tiếng là nhóm nhạc không có "lỗ hổng visual", mỗi thành viên đều có nét thu hút riêng. Xuất hiện chung khung hình với các đàn chị, Kim Min Joo không hề kém cạnh, thậm chí còn chiếm spotlight nhờ chiều cao vượt trội, gương mặt xinh đẹp và bộ váy vàng nổi bật. Khán giả cho rằng đây là một khoảnh khắc "bổ mắt" khi những biểu tượng nhan sắc thuộc thế hệ Kpop thứ ba gặp nhau.

Netizen nhận xét: "Nhìn vóc dáng của Kim Min Joo nè, làn da cũng cực tuyệt", "Kim Min Joo xinh 'ná thở'", "Tôi chọn Twice nhé", "Chênh lệch chiều cao vóc dáng vì Kim Min Joo đi giày cao gót, Twice đi giày thể thao thôi. Chae Young còn là thành viên thấp nhất nữa", "Thôi đừng cãi nhau, Min Joo và Tzuyu đều xinh đẹp"...

Kim Min Joo - Twice đọ visual gay gắt khi xuất hiện cùng khung hình Min Joo phỏng vấn Twice.

Kim Min Joo từng gây chú ý vì được so sánh có khuôn mặt khá giống Tzuyu. Trong khoảnh khắc đứng cạnh nhau, hai mỹ nhân Kpop có màn đọ sắc "bất phân thắng bại". Mỹ nhân Twice có nét sắc sảo còn Kim Min Joo có khuôn mặt tròn, đường nét mềm mại hơn.

Min Joo và Tzuyu đứng gần nhau.

Kim Min Joo sinh năm 2001, debut với nhóm IZONE thông qua show tuyển chọn Produce 48. Cô nàng được chọn là visual của nhóm, có gương mặt thơ ngây và thân hình chữ S nóng bỏng. Min Joo cũng là idol sở hữu khí chất diễn viên, netizen đánh giá cô nàng phù hợp với vai nữ chính trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh True Beauty.

Kim Min Joo (trái) được cho có nhiều nét giống Tzuyu.

