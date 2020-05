Kim Hee Ae - Biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc thập niên 90

Kim Hee Ae, nữ chính của hot drama Thế giới hôn nhân, đang là tên tuổi được chú ý trên các diễn đàn tại Hàn Quốc. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, cô còn được netizen khen ngợi về ngoại hình.

Ở tuổi 53, nữ diễn viên họ Kim vẫn rất mặn mà, trẻ đẹp. Khi những hình ảnh cách đây gần 30 năm được "đào" lại, người dùng mạng bày tỏ ấn tượng trước nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Kim Hee Ae. Nhiều fan cho rằng visual thời trẻ của Kim Hee Ae gợi nhớ đến những mỹ nhân Hong Kong cổ điển, vừa quý phái sang trọng lại vừa thanh lịch, thuần khiết. Mặc dù không quá nổi tiếng, Kim Hee Ae được cho là sở hữu vẻ đẹp không thua kém các biểu tượng nhan sắc thập niên 90 của làng giải trí Kbiz như Lee Young Ae, Lee Mi Yeon, Kim Hye Soo, Lee Seung Yeon...

Nhan sắc thời trẻ đẹp đỉnh cao của nữ chính 'Thế giới hôn nhân' Video về Kim Hee Ae gây 'bão' Tiktok.

Kim Hee Ae sinh năm 1967 ở đảo Jeju, chuyển đến Seoul từ khi còn nhỏ. Khi đang học năm thứ nhất trung học, cô tình cờ được một nhân viên quảng cáo phát hiện và sau đó bắt đầu trở thành người mẫu nghiệp dư, xuất hiện trong quảng cáo đồng phục học sinh năm 1978.

Năm 1983, Kim Hee Ae debut với tư cách diễn viên trong bộ phim điện ảnh The First Day of the Twentieth Year. Sau thành công của drama đầu tay A Woman's Heart (KBS) năm 1986, Kim Hee Ae nhanh chóng nổi tiếng như là một trong những diễn viên trẻ tiềm năng. Cô có sự nghiệp phim ảnh ấn tượng trong thập niên 90, hai tác phẩm quan trọng nhất trong giai đoạn này là Beyond the Mountains (1991, MBC) và Sons and Daughters (1992, MBC). Không chỉ có ngoại hình, Kim Hee Ae còn được công nhận về kỹ năng diễn xuất. Kim Hee Ae cùng với Chae Shi Ra và Choi Jin Sil là ba diễn viên hàng đầu của đài MBC trong nửa đầu thập niên 90.

Kim Hee Ae bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu đóng CF.

Nét đẹp thuần khiết tuổi 18 của Kim Hee Ae.

Hình ảnh Kim Hee Ae đầu thập niên 90.

Cô gây ấn tượng với tài năng diễn xuất và hình ảnh cá tính trong phim Beyond the Mountains (1991). Năm đó Kim Hee Ae mới 24 tuổi.

Kim Hee Ae và Choi Jin Sil trong phim The Stormy Season.

Hình ảnh ngây thơ của Kim Hee Ae (trái) khi nhận giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) tại lễ trao giải MBC Drama Awards 1991. Hai năm sau đó, khi Kim Hee Ae tiếp tục giành được giải thưởng danh giá Daesang tại Baeksang Arts Awards 1993, cô đã toát lên thần thái gợi cảm và trưởng thành của một diễn viên hàng đầu.

Nhan sắc của Kim Hee Ae gợi nhớ đến những mỹ nhân Hong Kong thời xưa. Trong thập niên 90, phái nữ xứ Hàn rất ưa chuộng vẻ đẹp thanh tú sang trọng này và xem Hee Ae là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ.

Kim Hee Ae tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh The 101st Proposition năm 1993.

Kim Hee Ae cùng Kim Hye Soo và Lee Young Ae trong phim Love and Marriage (1995).

Hình ảnh tại phòng chờ ở đám cưới Kim Hee Ae năm 1996.

Sau khi kết hôn, cô có một thời gian vắng bóng trên màn ảnh để tập trung giảng dạy diễn xuất ở đại học Suwon, trước khi tái xuất với bộ phim Wife năm 2003.

Khí chất của Kim Hee Ae trong phim Thế giới hôn nhân khiến khán giả mê mẩn.

