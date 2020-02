Back to Ione

Khoảnh khắc V (BTS) hóa người mẫu catwalk trên sân khấu

Nam idol có dáng đi quyến rũ, thần thái thu hút khi trình diễn.

V fancam Not today

V khiến fan không thể rời mắt khi trình diễn ca khúc Not Today ở concert The Final: Speak Yourself diễn ra tại Seoul hồi cuối tháng 10/2019.

Nam idol hóa "thiên nga đen" trong sân khấu solo Singularity. Từng bước đi uyển chuyển của anh chàng được ví như màn sải bước của người mẫu thời trang.

Bee