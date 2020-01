Khoảnh khắc sexy của Ji Min (BTS) bất ngờ viral trên Twitter

Trong lễ hội âm nhạc đón năm mới Dick Clark's New Year's Rockin' Eve diễn ra tối 31/12 ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ), BTS là một trong những nghệ sĩ trình diễn. Sau khi thể hiện 2 ca khúc là Boy with Luv và Make It Right, nhóm cùng nhau tận hưởng bữa tiệc âm nhạc và đếm ngược chào mừng 2020 cùng các nghệ sĩ quốc tế như Post Malone, Sam Hunt....

Trên Twitter, một đoạn video của Ji Min (BTS) bất ngờ viral, nhận được sự chú ý của netizen quốc tế. Video này ghi lại khoảnh khắc Ji Min đứng nhảy nhót trên nền nhạc Yeah! (Usher ft. Lil Jon, Ludacris) cùng các thành viên BTS tại đêm giao thừa.

Khoảnh khắc sexy của Ji Min (BTS) bất ngờ viral trên Twitter

Đoạn fancam nhận được 63.000 lượt like, 30.000 lượt like và 2,6 triệu lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày. Nam idol sinh năm 1995 khiến fan "mê mẩn" trước điệu nhảy sexy, thần thái "soái ca" siêu ngầu. Điều đặc biệt khiến fancam gây viral còn nhờ "tương tác ánh mắt" giữa Ji Min và người quay video. Khi nhận ra có ống kính đang chĩa vào mình, Ji Min đã giơ tay lắc lư đầy quyến rũ. Không ít fan cho rằng Ji Min đích thị là "ông hoàng sân khấu", luôn toát lên khí chất ngôi sao một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Ngoài ra, kiểu tóc vuốt ngược cũng giúp Ji Min nam tính hơn hẳn vẻ đáng yêu nhí nhố ngày thường.

Ji Min quyến rũ tại đêm nhạc Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.

Đây không phải lần đầu Ji Min gây viral trên mạng xã hội bởi những khoảnh khắc "thần thánh". Anh chàng nổi tiếng với biệt danh "vua fancam", thường xuyên có những video "đi vào huyền thoại" được cộng đồng Army yêu thích.

Một trong những fancam "đỉnh" nhất của Ji Min là tại concert của BTS hồi tháng 9/2018 ở Los Angeles, Mỹ. Nam thần tượng chẳng làm gì mà chỉ đứng yên nhìn xa xăm với đôi mắt lấp lánh. Vậy mà khoảnh khắc dài 11 giây này nhanh chóng tạo nên một "cơn bão" không hề nhỏ, khiến "hậu cung" của Ji Min thêm... chật chội.

Ji Min 7s

Minie