Khí chất trầm buồn khiến fan vương vấn của Mina (Twice)

Năm 2019, Mina từng phải tạm ngưng hoạt động với Twice vì lý do sức khỏe. Cô bị rối loạn tâm lý, mắc hội chứng sợ sân khấu. Sau nhiều tháng tập trung điều trị, đầu 2020 cô đã dần trở lại trong đội hình nhóm. Tháng 6 tới, Mina sẽ chính thức comeback tại Hàn Quốc với ca khúc chủ đề More and More trong album mới của Twice.