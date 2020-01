Jung Kook hoảng hốt tránh xa mỹ nhân 'Parasite'

Lễ trao giải Golden Disc Awards diễn ra ngày 5/1 có sự tham gia của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng Kpop như BTS, Twice, SEVENTEEN, NU'EST... Hai MC dẫn dắt chương trình là nam diễn viên Lee Seung Gi và nữ diễn viên Park So Dam.

Trên Twitter, fan đang chia sẻ "rần rần" đoạn video hài hước của Jung Kook. Khi BTS tiến lên sân khấu nhận giải Daesang "Album of the Year', hai MC đã đi vòng ra sau để nhường mic cho các chàng trai phát biểu. Em út BTS đang tung tăng tiến lên thì nhận ra Park So Dam và Lee Seung Gi lại gần nên... đột nhiên bỏ chạy. Chỉ khi Park So Dam đã bước qua, anh mới dám đứng về đội hình BTS.

Góc nhát gái: Jung Kook hoảng hốt chạy xa khỏi mỹ nhân 'Parasite' Video Jung Kook "bỏ chạy" trước Park So Dam nhận được 500.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày.

Hành động hoảng hốt né tránh Park So Dam, nữ diễn viên đóng trong bom tấn Parasite, của Jung Kook khiến các fan được dịp cười lăn. Người hâm mộ hài hước cho rằng Jung Kook quả là "chàng trai vàng trong làng nhát gái". Một số netizen lại khẳng định nam idol sinh năm 1997 không hề có ý "tránh như tránh tà" mà chỉ vì anh chàng muốn né lối đi cho tiền bối mà thôi.

Jung Kook trên sân khấu thì cool ngầu...

... nhưng "off-stage" lại hiện nguyên hình là em út bé bỏng của BTS.

Đây không phải là lần đầu tiên Jung Kook "chọc cười" fan với những biểu cảm, hành động nhát gái. Trong các chương trình âm nhạc, lễ trao giải, mỗi khi có những màn trình diễn quyến rũ từ idol nữ, các nam thần tượng Kpop thường hưởng ứng rất nhiệt tình. Tuy nhiên Jung Kook lại được fan gọi là... "Jung Shook" vì anh luôn trong trạng thái "đơ nguyên cây" vì quá sốc khi xem những màn trình diễn gợi cảm.

Jung Kook mải mê xem điện thoại khi Red Velvet trình diễn.

Hai tay chắp đầu gối ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Momoland khi các nữ idol nhảy nhót trước mặt.

Anh chàng thậm chí còn không dám nhìn Sun Mi khi cô trình diễn điệu nhảy sexy ngay bên cạnh.

Bee