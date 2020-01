Joy (Red Velvet) chiếm ngôi quán quân BXH thương hiệu idol nữ

1. Joy (Red Velvet) 2. Hwasa (Mamamoo) 3. Seol Hyun (AOA) 4. Momo (Twice) 5. Ji Hyo (Twice) 6. Na Yeon (Twice) 7. Irene (Red Velvet) 8. So Won (GFriend) 9. Ji Soo (Black Pink) 10. Seul Gi (Red Velvet)

11. Wendy (Red Velvet) 12. Sana (Twice) 13. Jennie (Black Pink) 14. Chan Mi (AOA) 15. SinB (GFriend) 16. Umji (GFriend) 17. JooE (Momoland) 18. Da Hyun (Twice) 19. Nancy (Momoland) 20. Yeri (Red Velvet)