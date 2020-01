Ji Hyo viết tâm thư xin lỗi sau phát ngôn 'vạ miệng'

Sáng 7/1, Ji Hyo (Twice) đăng trên JYP's (trang web dành cho cộng đồng fan các nghệ sĩ JYP) một bức thư dài. Nữ idol giải thích và xin lỗi về vụ phát ngôn "vạ miệng" hôm 5/1. Cô cho biết không hề nghĩ rằng những lời nói đó sẽ khiến fan thất vọng như vậy. Ji Hyo chia sẻ thêm, cô đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn về tinh thần kể từ đầu 2019.

Nguyên văn bức thư:

"Mình thực sự xin lỗi khi không nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương và khiến các Once thất vọng như vậy sau cuộc trò chuyện trên Vlive Chat. Mình sẽ giải thích từ đầu nhé. Từ tháng 3 năm ngoái, tên của mình bị lôi vào một tin đồn đáng sợ (liên quan đến scandal nhóm chat tình dục của Jung Joon Young - PV). Kể từ lúc đó, nỗi sợ phải gặp mọi người trong mình bắt đầu lớn dần. Lý do mà mình bật khóc tại sân bay thời điểm đó là do mình đã sợ hãi việc mọi người chụp ảnh mình, nhìn vào mình rồi còn la lớn tên khiến mình hoảng loạn.



Rồi đến tháng 8, chuyện đời tư của mình bị tung lên, kéo theo đó là những câu chuyện bịa đặt xuất hiện. Kể từ sự cố đó, nỗi lo âu, trầm cảm, sợ hãi... mọi thứ cảm xúc tiêu cực đều xuất hiện. Thực sự rất khó khăn và mình thậm chí đã sợ đối diện với người khác, sợ phát biểu hay sợ cả biểu diễn trên sân khấu".

Ji Hyo tại lễ trao giải Golden Disc Awards ngày 5/1.

"Trong thời điểm đi tour, mình đã phải đến bệnh viện kiểm tra tâm lý. Mình được tư vấn và uống thuốc nhưng không có tác dụng nhiều cho lắm. Thời gian trôi qua, tour diễn ở Nhật bắt đầu. Có concert diễn ra ngay trước MAMA, lúc đó rất khó khăn để mình có thể đứng trước quá nhiều người. Vậy nên trong suốt 3 ngày diễn ra concert, mình đã khóc vì quá sợ và chỉ muốn trốn đi. Và mình đã tham dự MAMA với tâm trạng đó. Mình phải đối diện, phải phát biểu và trình diễn với nhiều người hơn rất nhiều so với một buổi concert. Mình đã cố gắng đến nghẹt thở để làm được những việc đó. Sau đó mình đã sợ khi nghĩ về việc có thể khóc trước mặt mọi người, nên đã chọn bay một chuyến bay riêng khi trở về Hàn Quốc khác với cả nhóm.



Từ những khoảng thời gian đó, mà không phải, phải là từ tận lúc debut đến nay mình đã đọc được quá nhiều những lời lẽ ghét bỏ, chế giễu, chửi rủa nhắm trực tiếp tới mình và mặc dù những điều đó làm mình tổn thương và tức giận rất nhiều nhưng vì mình vẫn có việc phải làm, có một công việc và còn các fan của mình ở đó, nên mình đã phải mặc kệ hết.



Những vấn đề từ đầu cho tới MAMA là như vậy. Mình không phải đang than thở và mong mọi người đồng cảm hay hiểu cho mình đâu. Mình chỉ muốn giải thích lý do hôm qua mình lại nói nặng lời hướng tới một số người thôi.



Bất kể mình đã trải qua những gì, thì cũng chưa bao giờ mình không thành thật với các Once cả, chưa bao giờ mình không trân quý các Once, và cũng chưa bao giờ mình không lo lắng cho các bạn hết. Kể cả hôm qua, mọi lời mình nói đều xuất phát từ tận đáy lòng mình.



Điều mà mình cảm thấy có lỗi nhất, đó là mình biết rằng các Once và cả nhóm của mình đều đang ở trong một giai đoạn hoang mang, nên mình xin lỗi Once và cả nhóm vì đã nói ra quá nhiều cảm xúc cá nhân. Vì việc đó, đến các thành viên cũng phải viết những lá thư giống như là để giải thích cho những gì đã diễn ra vậy. Đọc hết những lá thư đó, rồi đọc cả những điều các Once nói, mình nghĩ chỉ có mình là phù hợp để nói về những gì mình đã làm sau khi đã sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Vậy nên mình đang viết những dòng này cho Once.

Mình lựa chọn công việc này vì mình thực sự yêu thích được hát, được trình diễn, được trò chuyện, làm mọi việc cùng nhau với mong muốn các Once và mình đều được vui vẻ. Thật sự chính là nhờ tình yêu và những cái ôm ấm áp của các bạn mà mình mới làm công việc này. Mình đã có thể chịu đựng và vượt qua rất nhiều chuyện nên mình mong rằng mình sẽ không phải thấy các bạn chịu tổn thương nữa.

Trong tương lai, dù mọi thứ có đi theo hướng nào đi chăng nữa, trên cương vị là một nghệ sĩ giải trí và là một idol, mình vẫn sẽ phải đối mặt với các vấn đề và những lời bàn tán, nhưng mình sẽ ổn thôi. Những khoảng thời gian chúng ta cùng nhau vui vẻ, tận hưởng, cùng cười thật sảng khoái, mình không muốn bỏ phí bất cứ điều gì hết.

Mình sẽ nhớ lấy điều đó, xin lỗi và cảm ơn Once".

Những ngày đầu 2020, Twice là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi Momo bị khui tin hẹn hò và Ji Hyo vướng scandal vạ miệng.

Trước đó vào 5/1, Ji Hyo tham gia group chat cùng fan và nói về sự cố ở MAMA 2019 tổ chức tại Nhật ngày 4/12 năm ngoái. Trưởng nhóm Twice giải thích rằng bản thân bị ốm nên không thể lên nhận giải cùng nhóm, có thời điểm không xuất hiện ở vị trí ngồi. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ ngôi sao nhà JYP lại dùng từ hơi nặng lời khi nói về anti-fan. Netizen chỉ trích Ji Hyo vì phát ngôn không cẩn trọng, có ý chế giễu, khiêu khích, không phù hợp khi được nói ra từ một idol nữ.

Sau khi xảy ra vụ tranh cãi lớn trên các diễn đàn Hàn Quốc, Sana và Na Yeon cũng phải lên tiếng trấn an người hâm mộ trên trang web của fan JYP. Tối 6/1, cộng đồng Once đưa từ khóa #Always_with_Twice" vào top trend Twitter toàn cầu, khẳng định sẽ luôn ở cạnh ủng hộ các cô gái dù chuyện gì xảy ra.

