Jang Dong Gun và vợ căng thẳng sau scandal 'săn gái'

Jang Dong Gun đang là cái tên được tìm kiếm nhiều ở Hàn Quốc sau scandal lộ đoạn chat với Joo Jin Mo. Cả hai có những lời bình phẩm về thân hình của các cô gái mặc bikini, nói về việc mời họ đến buổi tiệc riêng. Sau sự việc, danh tiếng của Jang Dong Gun xuống dốc. Trước đó, nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng lịch lãm, là chồng của nữ diễn viên Go So Young. Họ là cặp vợ chồng quyền lực, luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc.

Sau khi tin tức bị công bố trên mặt báo, Go So Young đã tắt phần bình luận trên trang cá nhân và im lặng. Mới đây, hình ảnh cặp vợ chồng đi du lịch ở Hawaii thu hút sự quan tâm của công chúng. Một nguồn tin cho biết, cặp đôi đã bay đến Hawaii từ đầu tuần trước nhưng lại đang trong tình trạng khá căng thẳng. Người cùng chuyến bay với hai ngôi sao chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cặp đôi cùng con gái ngồi ghế hạng phổ thông. Nhưng cả hai ngồi cách xa nhau. Không khí giữa họ có vẻ căng thẳng và hai người không nói gì với nhau".

Vợ chồng Jang Dong Gun ở Hawaii.

Công chúng Hàn thể hiện sự thất vọng với nhân cách của Jang Dong Gun. Họ cho rằng nam diễn viên đã sai lầm khi phản bội người vợ xinh đẹp, nổi tiếng. Các ý kiến bình luận: "Tại sao anh ta lại làm những chuyện đó sau lưng người vợ như Go So Young?", "Cả đất nước này đều biết họ là cặp vợ chồng và giờ thì tất cả cũng biết Jang Dong Gun ngoại tình. Con cái họ sẽ phải đối mặt thế nào với bạn bè ở trường. Hẳn là Jang Dong Gun cảm thấy xấu hổ lắm", "Đây là lý do cần tìm bạn mà chơi. Nhìn gương Won Bin kìa, tránh xa giới giải trí", "Trong trường hợp này, các cặp đôi lâu năm thường giữ yên lặng và cho qua mọi chuyện. Tôi cũng hiểu được quyết định của họ", "Go So Young tức giận vì anh ta ngoại tình hay vì anh ta bị bắt quả tang?", "Go So Young xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn là phải mất mặt trước cả nước thế này", "Nhìn mấy cô gái trong group chat đi, chẳng ai xứng tầm được như Go So Young"....

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra bê bối rò rỉ thông tin của những người nổi tiếng để truy tìm danh tính tin tặc đánh cắp dữ liệu. Trong một cuộc phỏng vấn giữa MBC và luật sư Park Seong Bae, cô cũng đã đề cập đến bức ảnh của một người phụ nữ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Joo Jin Mo. Cô nói: "Phát tán hình ảnh khiêu dâm trái phép có thể sẽ nhận cáo buộc vi phạm Đạo luật về các Trường hợp Đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục".

Jurina