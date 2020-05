IU khoe visual 'tiên nữ' trong MV kết hợp với Suga (BTS)

18 giờ ngày 6/5 (giờ địa phương), IU comeback với single 8 (Eight) - ca khúc có sự góp giọng và tham gia sản xuất của Suga (BTS). "Siêu phẩm" kết hợp giữa hai nghệ sĩ hàng đầu Kpop nhận được sự quan tâm lớn khi vừa ra mắt. Đây cũng là sự trở lại đầu tiên của IU kể từ sau Love Poem hồi tháng 11 năm ngoái.

IU khoe visual 'tiên nữ', kết hợp cùng Suga (BTS) trong MV comeback MV 'Eight'.

Eight là ca khúc thuộc thể loại pop-rock cổ điển, hòa quyện giọng hát cao vút của IU với phần rap nhẹ nhàng của Suga. Giai điệu ca khúc tươi sáng nhưng ca từ buồn bã khiến người nghe xúc động. Tựa đề bài hát ám chỉ số "28", tuổi của IU.

"Nếu những bài hát trước đây từng là một "bài tiểu luận" mà tôi đã nói chuyện trực tiếp với người nghe, thì Eight giống như một "cuốn tiểu thuyết ngắn" tâm sự về cuộc đời khi tôi 28 tuổi, bằng cách sử dụng một hình tượng ảo và nhiều ẩn dụ khác nhau", IU giới thiệu về Eight.

"Tuổi 28 của tôi sẽ được nhớ đến bởi cảm giác thờ ơ và khao khát về một 'hòn đảo màu da cam', nơi chúng tôi cảm thấy tự do hơn là buồn bã", cô nói.

IU comeback với hình tượng nữ tính, trưởng thành đúng với concept "tuổi 28".

Trong MV Eight, IU xuất hiện xen kẽ giữa cảnh quay do cô đóng và hình ảnh hoạt hình. Những chi tiết ẩn dụ trong MV gợi câu chuyện về một cô gái bước vào căn phòng tương lai, du hành đến nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Concept IU thể hiện trong MV Eight nhận được nhiều lời khen. Người hâm mộ gọi cô là "tiên nữ", "nữ thần", "công chúa" bởi visual tỏa sáng.

Eight vừa ra mắt nhưng đã nhanh chóng lập nhiều thành tích ấn tượng. Ca khúc đang dẫn đầu 4 BXH Melon, Genie, Bugs, Soribada. Eight trở thành bài hát đầu tiên debut chạm nóc BXH Melon trong giờ đầu tiên phát hành kể từ khi nền tảng thay đổi cách tính từ năm 2017. Eight cũng là bài hát có lượt ULs (lượt nghe độc nhất có tính phí) giờ đầu tiên cao nhất lịch sử Melon với 199.327 ULs, phá kỷ lục trước đó của ON (124.489). Ngoài ra, ca khúc này còn là ca khúc ghi nhận 50.000 lượt "thả tim" nhanh nhất trong lịch sử Melon (34 phút). IU cũng là nữ ca sĩ đạt 1 triệu lượt like trên MV Youtube nhanh nhất lịch sử (1 giờ 19 phút).

MV 'Eight' phá kỷ lục được thiết lập trước đó của ON (BTS).

Trước khi kết hợp cùng IU, Suga từng sản xuất bài hát cho hai nữ nghệ sĩ Kpop là Lee Su Ran, Heize. Với sự "mát tay" của Suga, fan tin rằng Eight sẽ đạt thành công lớn, thậm chí có thể là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng "Ca khúc của năm".

Bee