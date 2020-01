ITZY kết hợp (G)I-DLE ở MBC Gayo Daejejun 2019

MBC Gayo Daejejun 2019 là chương trình âm nhạc được mong chờ vì tổ chức vào ngày cuối năm, tập trung dàn nghệ sĩ hùng hậu ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Mới đây, đài MBC tiết lộ những tiết mục đặc biệt, hứa hẹn mang đến những màn kết hợp chưa từng có trên sân khấu.

Màn kết hợp giữa ITZY và (G)I-DLE hứa hẹn khiến sân khấu MBC Gayo Daejejun thêm đặc sắc. Hai nhóm biểu diễn DIVA (Beyoncé). Những fan được xem trực tiếp tiết lộ đó là một sân khấu công phu và Yuna (ITZY) gây sốt với mái tóc đen mới nhuộm.

Cặp đôi Hyuna - Dawn sẽ có một sân khấu đặc biệt. Họ là cặp đôi thần tượng đầu tiên công khai biểu diễn chung trên một chương trình âm nhạc sau khi xác nhận hẹn hò.

ITZY và (G)I-DLE lần đầu hợp tác.

Cặp đôi Hyuna - Dawn lần đầu biểu diễn chung.

Dàn vocal nhà Nu’est, Monsta X và GOT7 trình diễn ca khúc Just a Feeling (S.E.S). Ba giọng ca Kim Jae Hwan, Yeon Jung (WJSN) và Kei (Lovelyz) hòa giọng trong ca khúc How can I love the heartbreak, you`re the one I love (AKMU). Song Gain - Guckkasten biểu diễn Sun (Magma)...

MBC Gayo Daejejun chọn ra 5 nghệ sĩ gồm NCT, Kim Jae Hwan, SEVENTEEN, Song Gain và WJSN để biểu diễn ở sân khấu ngoài trời. Điều đáng nói, thời tiết Hàn Quốc đang rất lạnh, nhiệt độ xuống -10°C, người hâm mộ đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ.

Tên chủ đề của chương trình năm nay là The Chemistry với nhiều màn kết hợp đặc biệt. Sân khấu chung của Tae Min (SHINee) và Twice khiến fan mong chờ nhất vì hiếm khi nghệ sĩ hai nhà SM - JYP hợp tác. Hai nhóm nhạc có phong cách trình diễn cuốn hút nhất là Seventeen và Mamamoo sẽ đứng chung trên sân khấu Clap. Red Velvet (trừ Wendy) hòa giọng với Sung Si Kyung trong một bản ballad. Chung Ha bắt tay với Jang Woo Hyuk, hứa hẹn mang đến một sân khấu vũ đạo bùng nổ.

Twice, Tae Min, Mamamoo, Seventeen sẽ có những sân khấu đặc biệt.

Chương trình MBC Gayo Daejaejun 2019 sẽ được phát sóng vào 20h55 (giờ địa phương) ngày 31/12. Dàn MC dẫn dắt chương trình năm nay là Yoona, Cha Eun Woo, Jang Sung Kyu.

Jurina