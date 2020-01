'Idol bình chọn idol' nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020

Năm nay, 116 thần tượng đến từ 24 nhóm nhạc đã tham gia khảo sát để chọn ra những cái tên mà giới idol thấy nổi bật, xinh đẹp, cuốn hút hoặc đáng mong chờ nhất 2020. Ilgan Sports không tiết lộ danh tính các nhóm tham gia bình chọn, nhưng đây đều là những tên tuổi đã debut từ 10 năm trở lại đây.

BTS, Twice và ITZY được nhắc đến khá nhiều trong các câu trả lời bình chọn của giới idol.

Dưới đây là kết quả khảo sát của 8 câu hỏi:

#1. Idol bạn muốn collab nhất?

1. BTS (9 phiếu)

2. TWICE (7 phiếu)

3. SEVENTEEN, Chung Ha, Sung Yeol (INFINITE), Dae Yeol (Golden Child) (đồng hạng 5 phiếu)

4. MAMAMOO (4 phiếu)

5. IU (3 phiếu)

Với những idol chọn BTS, các thần tượng đưa ra những lý do như: "Hình mẫu lý tưởng của tôi", "Họ hát và nhảy rất tuyệt nên tôi muốn học hỏi", "Họ rất cool và quyến rũ", "Tôi muốn được làm bạn với BTS".

Với những idol chọn Twice, lý do mà họ đưa ra bao gồm: "Những bài hát của Twice rất hay", "Các thành viên đều xinh đẹp và thú vị", "Họ có sức hút đặc biệt", "Tôi yêu thích năng lượng tươi sáng của họ".

#2. Idol bạn muốn đãi họ bữa ăn năm mới?

1. Hoshi (SEVENTEEN) (11 phiếu)

2. Lia (ITZY) (10 phiếu)

3. TWICE (5 phiếu)

#3. Idol nam bạn thấy đẹp trai nhất?

1. Cha Eun Woo (ASTRO) (28 phiếu)

2. V (BTS) (18 phiếu)

3. Seung Kwan (SEVENTEEN) (11 phiếu)

4. Jin Young (GOT7), Jae Hyun (NCT) (đồng hạng 5 phiếu)

5. Bo Min (Golden Child), Soo Bin (TXT) (đồng hạng 3 phiếu)

Cha Eun Woo (ASTRO) và V (BTS) giữ hai vị trí cao nhất năm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Jin Young (GOT7) cũng đứng vị trí thứ tư trong cuộc khảo sát năm ngoái.

#4. Idol nữ bạn thấy xinh đẹp nhất?

1. Yoona (SNSD) (7 phiếu)

2. Tzuyu (Twice), Irene (Red Velvet) (đồng hạng 6 phiếu)

3. Mi Yeon ((G)I-DLE) (5 phiếu)

4. Suzy, Twice, Yeji (ITZY) (đồng hạng 4 phiếu)

5. Tae Yeon (SNSD), Min Joo (IZONE) (đồng hạng 2 phiếu)

Yoona, người đứng vị trí thứ 5 vào năm 2019, đã vươn lên vị trí đầu tiên. Tzuyu và Irene, chủ nhân của hai vị trí cao nhất năm ngoái, tụt xuống hạng 2 trong năm nay.

#5. Idol nam có body đỉnh nhất?

1. Kai (EXO) (35 phiếu)

2. Shownu (Monsta X) ( 19 phiếu)

3. Woozi (SEVENTEEN) (11 phiếu)

4. Moon Bin (ASTRO) (9 phiếu)

5. Jung Kook (BTS) (7 phiếu)

6. Baek Ho (NU'EST) (6 phiếu)

Kai (EXO) đã giành hạng 3 vào năm 2019 và vươn lên vị trí đầu tiên trong năm nay. Shownu của Monsta X từng xếp hạng 1 vào năm ngoái và duy trì phong độ ở vị trí thứ 2 trong cuộc khảo sát 2020.

#6. Idol nữ có body đỉnh nhất?

1. Seol Hyun (AOA) (14 phiếu)

2. Soo Jin ((G)I-DLE) (12 phiếu)

3. Hyuna (8 phiếu)

4. Sun Mi, Do Yeon (Weki Meki) (đồng hạng 5 phiếu)

5. Yuna (ITZY) (4 phiếu)

6. Seul Gi (Red Velvet), Twice, Momo (Twice) (đồng hạng 3 phiếu)

#7. Idol bạn muốn họ nổi tiếng hơn trong 2020?

1. SEVENTEEN (10 phiếu)

2. ITZY (7 phiếu)

3. ATEEZ (4 phiếu)

#8. Idol bạn mong chờ nhất trong 2020?

1. ITZY (36 phiếu)

2. ATEEZ (26 phiếu)

3. Stray Kids (25 phiếu)

4. TXT (21 phiếu)

5. (G)I-DLE (18 phiếu)

6. BTS (16 phiếu)

Minie