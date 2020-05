Hye Rim (Wonder Girls) lên xe hoa vào tháng 7

Ngày 1/5, trang The Fact đưa tin Hye Rim và bạn trai Shin Min Chul sẽ tổ chức lễ cưới vào 5/7 tới. Một nguồn tin từ công ty quản lý của Hye Rim - rrr Entertainment - nói với The Fact: "Đúng là cặp đôi có kế hoạch kết hôn vào tháng 7. Họ vẫn đang bàn bạc các chi tiết cụ thể cho đám cưới".

Như vậy Hye Rim sẽ là thành viên thứ hai của Wonder Girls lấy chồng, sau Sun Ye. Cựu trưởng nhóm kết hôn năm 2013 và hiện đã là mẹ 3 con.

Hye Rim và bạn trai tình cảm bên nhau.

Đầu năm nay, Hye Rim công khai chuyện hẹn hò võ sĩ Taekwondo Shin Min Chul hơn cô 6 tuổi. Cả hai quen biết và bí mật hẹn hò từ năm 2013. Cặp đôi đang xuất hiện trên chương trình Don’t Be Jealous của đài MBC, chia sẻ câu chuyện tình yêu ngọt ngào với khán giả. Họ cũng sẽ chia sẻ những chuẩn bị cho đám cưới trên show này.

Hye Rim sinh năm 1992, gia nhập Wonder Girls năm 2010 sau khi Sun Mi rời nhóm, đảm nhận vai trò hát phụ và rap. Sau khi Wonder Girls tan rã năm 2017, Hye Rim tập trung cho việc học tại khoa biên phiên dịch tiếng Anh của Đại học Hankuk. Gần đây, cô ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty rrr Entertainment do Yu Bin - cựu thành viên Wonder Girls sáng lập.