Hwasa soán ngôi Jennie trong BXH thương hiệu tháng 4

1. Hwasa (MAMAMOO) 2. Jennie (Black Pink) 3. Joy (Red Velvet) 4. Son Na Eun (A Pink) 5. Irene (Red Velvet) 6. Tae Yeon (SNSD) 7. So Yeon (G)I-DLE 8. Jang Won Young (IZONE) 9. Soo Jin (G)I-DLE) 10. Mi Yeon (G)I-DLE

11. SinB (GFriend) 12. Jung Eun Ji (A Pink) 13. Seul Gi (Red Velvet) 14. Yeji (ITZY) 15. So Won (G-Friend) 16. Yuqi (G)I-DLE 17. Hyo Jung (Oh My Girl) 18. Umji (GFriend) 19. Kim Se Jeong (gugudan) 20. Lia (ITZY)