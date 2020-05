Hội visual Twice - Black Pink - Red Velvet đụng độ trong tháng 6

Tháng 6 được xem là cuộc chiến rực lửa của các girlgroup Kpop. Trước đó, Twice thông báo sẽ phát hành mini album More & More vào 1/6. Nhóm đã hoàn thành việc quay MV, các thành viên đều đổi màu tóc mới và sẵn sàng cho màn comeback đầu tiên sau 8 tháng. Bên cạnh đó, YG cũng xác nhận Black Pink sẽ tái xuất âm nhạc với một sản phẩm mới vào tháng 6. Bốn thành viên nhiều lần tiết lộ đang làm việc trong phòng thu, chuẩn bị cho album mới sau hơn một năm "ở ẩn'.

Ngày 11/5, truyền thông Hàn đưa tin nhóm nhỏ của Red Velvet sẽ chính thức ra mắt trong tháng 6. Hai thành viên gồm Irene và Seul Gi đang trong quá trình hoàn thiện album và sẵn sàng cho sân khấu đầu tiên. Thông tin này khiến người hâm mộ phấn khích và khẳng định tháng 6 sẽ rất gay cấn vì những nữ idol đình đám nhất đều comeback.

Irene - Seul Gi chuẩn bị debut với nhóm nhỏ mới.

Xét về thành tích nhạc số, cả 3 nhóm đều "ngang tài ngang sức". Twice nổi tiếng với những ca khúc vui tươi, bắt tai và rất hợp với mùa hè. Black Pink có sự giúp đỡ của "thánh tạo hit" Teddy, số liệu truyền thông và lượng fan quốc tế khổng lồ. Nhóm nhạc nhà YG được dự đoán sẽ tạo nên bất ngờ trên BXH Billboard. Thành tích nhạc số của Red Velvet cũng không thể coi thường, nhiều ca khúc của nhóm luôn trụ vững trên top đầu các BXH trong nhiều tháng liền. Người hâm mộ hy vọng công ty SM sẽ tạo nên một "siêu phẩm" như Psycho.

Xét về khoản tiêu thụ album, Twice và Black Pink là hai nhóm chiếm lợi thế vì có đầy đủ thành viên, album được fan chờ đợi sau một thời gian dài. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ sức mạnh của Irene - Seul Gi vì bộ đôi sở hữu lượng fan riêng đông nhất Red Velvet.

Black Pink - Red Velvet gây sốt vì visual đỉnh cao.

Bộ ba girgroup mạnh nhất hiện nay gồm Twice - Black Pink - Red Velvet quảng bá cùng một thời điểm sẽ tạo nên "bữa tiệc visual" trên các sân khấu cuối tuần. Fan có thể chứng kiến khoảnh khắc thân thiết giữa các mỹ nhân hàng đầu Kpop hiện nay.

