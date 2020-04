(G)I-DLE comeback với 'Oh My God': MV ma mị, visual đỉnh cao

18h ngày 6/4 (giờ địa phương), (G)I-DLE phát hành mini-album I Trust. Đây là màn comeback đầu tiên của nhóm kể từ sau thành công của show Queendom nên rất được fan chờ đợi. Ca khúc chủ đề Oh My God thuộc thể loại Urban Hip-hop, được đồng sáng tác và phối khí bởi trưởng nhóm So Yeon. Giai điệu "gây nghiện" cùng lời bài hát ý nghĩa của Oh My God được kỳ vọng sẽ giúp (G)I-DLE có thêm một hit lớn trong sự nghiệp âm nhạc.

MV Oh My God cũng nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Sau 1 giờ phát hành, MV đạt 470.000 lượt xem, hơn 200.000 lượt thích. Trong concept ma mị u tối, 6 cô gái nhà Cube biến hóa vào những hình ảnh ẩn dụ xen lẫn bí ẩn hút mắt khán giả. Visual của (G)I-DLE cũng là một điểm nhấn, mỗi người một khí chất khác biệt nhưng hài hòa. Mi Yeon, Shu Hua, Yuqi được khen xinh đẹp như "nữ thần", So Yeon, Minnie, Soo Jin thì "đốn tim" fan bởi thần thái nổi loạn mê hoặc.

Từ khóa #GIDLE_OMG đang xếp vị trí thứ 2 trong top trending toàn cầu với 147.000 lượt tweet. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho girlgroup nhà Cube khi liên tục thay đổi concept mỗi lần trở lại, âm nhạc và hình ảnh luôn đậm chất nghệ thuật. Một số fan còn khẳng định (G)I-DLE đã vươn lên vào top những girlgroup hàng đầu Kpop dù mới hoạt động 2 năm.

Soo Jin.

So Yeon.

Minnie.

