Fan tiếc nuối vì Mi Yeon bị đối xử bất công trong MV của (G)I-DLE

Ngày 6/4, (G)I-DLE "thả xích" cho mini album I Trust và MV ca khúc chủ đề Oh My God. Nhóm nữ nhà Cube gây sốt với concept ma mị, giằng xé giữa thiên thần và ác quỷ. Phần âm nhạc được trưởng nhóm So Yeon sản xuất, MV đạt hơn triệu view chỉ sau 2 tiếng phát hành. Oh My God đứng đầu iTunes 17 nước và hạng nhất trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là đợt quảng bá thành công nhất của (G)I-DLE từ khi debut.

(G)I-DLE phát hành ca khúc mới 'Oh My God'.

Bên cạnh những lời khen về MV đầy nghệ thuật, visual đỉnh cao của các thành viên, một bộ phận người hâm mộ kêu ca về việc chia lời hát không công bằng giữa các thành viên. Mi Yeon và Yuqi chỉ hát khoảng 15 giây còn thời lượng của So Yeon, Minnie nhiều gấp rưỡi 2 thành viên cùng nhóm.

Mi Yeon và Yuqi hát ít nhất trong ca khúc mới của nhóm.

Đặc biệt, Mi Yeon là giọng ca chính nhưng không được hát đoạn điệp khúc. Thời lượng lên hình trong MV của Mi Yeon cũng vô cùng ít ỏi dù cô nàng nổi tiếng với nhan sắc "tiên nữ". Nhiều ý kiến cho rằng điều này là không công bằng và phí phạm tài năng, nhan sắc của nữ idol. Mi Yeon xứng đáng được công ty quan tâm, ưu ái hơn.

Một số bình luận: "Tôi đã rất kỳ vọng Mi Yeon sẽ được quan tâm hơn trong đợt comeback lần này nhưng cuối cùng lại thất vọng", "Mi Yeon là giọng ca chính cơ mà, tại sao lại hát ít như vậy?", "Thật là màn chia line kinh khủng, Mi Yeon hát tốt thế cơ mà", "Cube cần tỉnh táo lại đi, một giọng ca chính chỉ hát khoảng 15 giây là thế nào", "Giọng của Mi Yeon và Yuqi đều rất mạnh mẽ, ổn định nhưng không được sử dụng đúng", "Mình thương cho Mi Yeon quá"...

Mi Yeon nổi tiếng với visual đỉnh cao.

Bên cạnh đó, netizen cũng phàn nàn về việc trưởng nhóm So Yeon đảm nhiệm phần rap lẫn vocal trong bài. Điều này khiến thời lượng lên hình của trưởng nhóm quá nhiều. Minnie cũng được ưu ái với thời lượng lên hình nhiều, có đoạn solo ở phần kết. Nhiều fan lo lắng (G)I-DLE có thể sẽ biến thành "So Yeon và những người bạn" nếu tiếp tục tình trạng hiện tại.

Jurina