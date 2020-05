Fan tiếc nuối cho nữ idol từng là 'con cưng YG'

Ngày 27/4, truyền thông Hàn đưa tin Jang Hanna sẽ chính thức debut solo vào 1/5 tới với single Runaway. Đây là ca khúc do cô tham gia sáng tác cùng sự hỗ trợ của đội ngũ producer The Proof. Mặc dù là tân binh, cô nàng đã là cái tên quen thuộc với nhiều fan Kpop.

Jang Hanna tái xuất sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

Jang Hanna sinh năm 1996, từng vào top 8 thí sinh xuất sắc Kpop Star mùa 3 (2013-2014) với chất giọng độc đáo. Trong những vòng thi của chương trình, cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk đã làm hết sức để Jang Hanna được đi tiếp và sau đó lôi kéo, chiêu mộ cô về YG. Jang Hanna nhanh chóng trở thành thực tập sinh trong công ty. Trong quá trình đào tạo dưới trướng YG, cô được gọi là "trainee cục cưng" của "bố Yang", được công ty cho xuất hiện trong nhiều dự án.

Jang Hanna từng xuất hiện trong đợt quảng bá năm 2015 cùng JinuSean.

Cô nàng từng có thời gian dài "cùng ăn cùng ngủ", tập luyện chung với những trainee của dự án Black Pink tại ký túc xá YG. Trong những bức ảnh được fan chụp lại, Jang Hanna thường đi chung nhóm với Lisa - Ji Soo - Rosé - Jennie và những trainee nữ khác như Mi Yeon, Jinny Park...

Tháng 4/2015, Jang Hanna có vinh dự được góp giọng trong ca khúc Tell me one more time của bộ đôi hip-hop JinuSean. Ca khúc này do Tablo sáng tác, ban đầu vốn chỉ cho Hanna thể hiện trong bản demo cùng thành viên Epik High. Nhưng vì YG cảm thấy giọng hát của Jang Hanna quá phù hợp nên đã ưu ái cho cô góp giọng và xuất hiện trong MV của Jinusean. Jang Hanna còn theo chân JinuSean đi biểu diễn tại các show âm nhạc cuối tuần, có một bệ phóng hoàn hảo trước thềm debut.

Ảnh chụp Hanna trước trụ sở YG năm 2014.

Hanna (đeo balo) và Lisa (Black Pink) đến công ty để tập luyện.

Ji Soo (Black Pink - quần đỏ) và Hanna (quần trắng). Ảnh chụp tháng 8/2014.

Hanna (áo hồng), Jinny Park và Mi Yeon (G)I-DLE (giữa).

Lisa (áo xanh), Jennie, Mi Yeon và Hanna (áo trắng) trong một lần dạo phố tháng 8/2014.

Cuối 2015, Jang Hanna được trình diễn trên show sống còn "Mix&Match" (show tuyển chọn thành viên iKON). Trước những tin đồn về việc Jang Hanna sẽ là một "mẩu" của Black Pink (thời điểm đó báo chí gọi là 'nhóm nhạc nữ mới của YG'), Yang Hyun Suk khẳng định sẽ cho Hanna debut solo.

Tuy nhiên, sau khi Black Pink debut năm 2016, Jang Hanna vẫn chưa được ra mắt solo. Đến tháng 3/2017, Jang Hanna đã rời YG sau 4 năm ròng rã "chôn chân" ở phòng tập công ty này. Sau đó, cô thường biểu diễn các bản cover tại một số sự kiện âm nhạc. Đầu 2018, Jang Hanna góp giọng trong ca khúc Mona Lisa của 2LSON.

Khi hay tin Jang Hanna sẽ chính thức được debut vào tháng 5 tới, netizen bày tỏ tiếc nuối cho nhiều năm lãng phí của cô, đồng thời chỉ trích Yang Hyun Suk và YG vì đã chôn vùi "hòm châu báu" quá lâu. Netizen cho rằng nếu có hướng đi đúng đắn, lẽ ra Jang Hanna đã được ra mắt từ năm 2015 - thời điểm cô đang được biết đến như là gương mặt tỏa sáng giữa dàn trainee của YG.

Fan tiếc nuối cho 'con cưng YG' một thời 'ăn ngủ' cùng Black Pink Fancam Jang Hanna trình diễn 'Tell me one more time'.

Các ý kiến bình luận: "Yang Hyun Suk thực sự quá lắm rồi. Ông ta ký hợp đồng với Jang Hanna rồi bỏ rơi cô ấy"; "Có rất nhiều trainee tài năng khác ngoài Hanna vẫn bị mắc kẹt ở YG vì thời hạn hợp đồng của họ"; "Cô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều năm"; "Katie Kim cũng chôn chân vài năm trước khi rời đi"; "YG đã và đang có rất nhiều nghệ sĩ, thực tập sinh tài năng, những người thực sự xứng đáng hơn những gì họ đang nhận được. YG không có khả năng quản lý nghệ sĩ và tôi khẳng định rằng nếu họ không thay đổi, họ sẽ mất rất nhiều người tài giỏi"...

Bee