Fan sốc khi phát hiện chi tiết 'lạ' về album mới của BTS

0h ngày 8/1, Big Hit đăng thông báo BTS sẽ phát hành album mới có tên Map of the Soul: 7 vào 21/2. Công ty sẽ nhận pre-order của fan từ ngày 9/1 với bốn phiên bản màu xanh da trời. Thông tin về sự trở lại của BTS đang khiến cộng đồng Army khắp nơi trên thế giới "vui như trẩy hội".

BTS hứa hẹn khuấy động làng nhạc Kpop bằng album mới lên kệ tháng 2.

Mới đây, netizen phát hiện "chi tiết lạ" về album Map of the Soul: 7. Cụ thể, khi lưu hình ảnh teaser bìa album về điện thoại iPhone, người hâm mộ nhận ra ngày giờ hiển thị của bức ảnh là 10h11 ngày 28/2/2019. Điều này cho thấy bản vẽ album Map of the Soul: 7 đã được hoàn thành hồi đầu năm ngoái và đến tận sau một năm mới được tung ra.

Ảnh bìa album BTS được hoàn thành ngày 28/2/2019.

Các fan bày tỏ cảm xúc sửng sốt khi biết album này đã được lên kế hoạch từ lâu. Một số bình luận: "Tháng 2/2019 là thời điểm Map of the Soul: Persona còn chưa được phát hành. Big Hit thực sự đã tính hết con đường đi cho BTS trong nhiều năm vậy sao?"; "Khi chúng ta đang ngồi đây ngạc nhiên thì có khi Big Hit và BTS đang chuẩn bị cho album phát hành 2021"; "Bộ não của Big Hit thật đáng nể, tính trước cả cái bìa album tận một năm. Mà khi đó chẳng ai biết màu blue sẽ là màu chủ đạo của thế giới năm 2020"; "Tôi cá là họ đã xong xuôi hết chuỗi album Map of the Soul rồi đấy"...

Người hâm mộ BTS cũng đưa ra nhiều giả thuyết, dự đoán về concept mới trong lần comeback tới. Theo các fan, số 7 là con số có nhiều ý nghĩa với BTS. Nhóm có 7 thành viên, đang trong năm thứ 7 hoạt động. Ngày comeback 21/2 cũng là tuần thứ 7 của năm 2020. Cộng các con số của 21/2/20 cũng ra số 7. Ngoài ra, trong các lễ trao giải cuối 2019, BTS liên tục "bắn hint" về hình tượng thần thoại Hy Lạp. Trong số 12 vị thần trên đỉnh Olympus có 7 người là nam.

Fan dự đoán những hình ảnh trong VCR của BTS tại lễ trao giải GDA ngày 5/1 rất có thể là gợi ý cho concept album mới.

Trong bức ảnh bị rò rỉ được cho là bản thiết kế bìa album, rất có thể còn hai album nữa trong chuỗi album Map of the Soul của BTS.

Bee