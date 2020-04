Fan 'réo tên' Hwasa khi Loco xác nhận hẹn hò

Truyền thông Hàn sáng 20/4 đưa tin nam rapper Loco đang hẹn hò Stephanie Lee, diễn viên kiêm người mẫu. Theo nguồn tin TV Daily, Loco gặp Stephanie qua một người quen vào đầu năm ngoái và đã hẹn hò được hơn một năm. Ngay cả khi Loco nhập ngũ vào tháng 2 năm ngoái, nguồn tin xác nhận rằng mối quan hệ vẫn tốt đẹp.

Sau khoảng vài tiếng xác minh thông tin, YNK Entertainment, công ty quản lý của Stephanie Lee phản hồi: "Họ từng tìm hiểu nhau, nhưng giờ chỉ là bạn bè".

AOMG, công ty của Loco, đưa ra phản hồi chi tiết hơn: "Cả hai từng hẹn hò từ đầu 2019, nhưng hiện đã chia tay và giữ quan hệ đồng nghiệp".

Loco - Stephanie Lee.

Thông tin hai ngôi sao từng hẹn hò gây "chấn động" cộng đồng fan Kpop. Nhiều fan sốc khi hay tin Loco quen bạn gái mà người đó lại không phải là... Hwasa (Mamamoo).

Loco và Hwasa là một trong những "thuyền" được fan ghép đôi nhiều nhất hiện nay nhờ sự tương tác đáng yêu và chemistry chân thật khi tham gia show Hyena on the keyboard hồi 2018. Cặp đôi cũng gặt hái nhiều thành công khi hợp tác trong ca khúc Dont give - bài hát từng gây bão khi đánh bại BTS, Red Velvet trên các BXH nhạc số hồi tháng 4/2018.

Nhiều bình luận cho rằng thật đáng tiếc khi Hwasa và Loco không thành đôi ngoài đời thực. Một số netizen lại khẳng định những tương tác giữa hai người chỉ là fan service để câu khách cho các show giải trí và tăng danh tiếng hai người.

"Tôi tự hỏi Loco đã hẹn hò Stephanie Lee từ khi nào trong khi hầu hết chúng ta đều biết anh ấy crush Hwasa?"; "Hóa ra những thứ chúng ta thấy chỉ là giả tạo. Đây là lý do không nên tin vào Kpop, đa số chỉ là 'concept' mà thôi"; "Thật buồn vì Hwasa và Loco không hẹn hò. Họ trông rất đáng yêu khi bên nhau"; "Thật thiếu tôn trọng khi mọi người réo tên Hwasa... Cô ấy chưa từng xác nhận hẹn hò Loco và không liên quan đến chuyện này"...

Loco đến ủng hộ concert của Hwasa vào tháng 5/2018.

Loco sinh năm 1989, là một trong những rapper nổi tiếng nhất hiện nay của Kpop. Anh chàng là quán quân mùa đầu của Show Me the Money (2012).

Stephanie Lee sinh năm 1993, là diễn viên kiêm người mẫu người Mỹ gốc Hàn. Cô từng đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như Yongpal (2015), Second To Last Love (2016), The Last Empress (2018)...

Bee