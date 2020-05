Fan ra sức phủ nhận tin đồn hẹn hò của Jae Min (NCT Dream)

Tin đồn Jae Min (NCT Dream) và nữ diễn viên Kim Ji In hẹn hò đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng fan Kpop. Sự việc bắt đầu vào ngày 29/4 khi Instagram Story của Kim Ji In đăng ảnh chụp màn hình phim Extracurricular trên Netflix để ủng hộ nam diễn viên Kim Gyu Tae. Điều đáng nói, trên góc trái bức ảnh hiển thị một phần ký hiệu cho thấy tên tài khoản là "Na Jae Min".

Bức ảnh trên Instagram của Kim Ji In cho thấy cô dùng một tài khoản Netflix có tên "Na Jae Min".

Việc dùng chung một tài khoản Netflix khiến netizen cho rằng Kim Ji In đang hẹn hò với Na Jae Min của NCT Dream. Thông thường, dù chia sẻ tài khoản với bạn bè thì mỗi người dùng Netflix vẫn có profile riêng. Việc dùng chính tài khoản mang tên "Na Jae Min" khiến netizen suy đoán ở thời điểm đăng story, Ji In đang ngồi cạnh Jae Min và lấy điện thoại của anh để chụp màn hình. Theo Knet, đây là bằng chứng "khó chối cãi" cho thấy mối quan hệ bí mật giữa Ji In - Jae Min. Trước đây hai người từng hợp tác trong web drama The Way I Hate You và có nhiều phân cảnh tình cảm.

Sau khi bị phát hiện dấu hiệu "đáng ngờ", Ji In đã xóa story nhưng những tranh cãi vẫn không chấm dứt. Netizen còn cho rằng Ji In từng ám chỉ về Jae Min trên Instagram khi sử dụng icon con thỏ (thỏ là biệt danh của nam idol nhà SM). Hai người cũng bị cho là đeo nhẫn đôi nhưng một số người thì nói rằng đó là nhẫn của UNICEF.

Hai người từng bị cho là đeo nhẫn đôi.

Trước "nghi án" hẹn hò của Jae Min, fan NCT Dream đã đưa ra những lập luận cho rằng tin đồn là sai sự thật. Theo người hâm mộ, Ji In chưa từng đăng bức ảnh trên Instagram Story. Đó chỉ là sản phẩm được tạo ra từ photoshop của anti-fan. Nguyên nhân là trước đó 3 giờ cô có đăng một story hình phong cảnh. Nếu chưa quá 24 giờ thì story này sẽ không thể bị ẩn. Tuy nhiên ở ảnh lan truyền trên mạng dẫn đến tin đồn hẹn hò, story của Ji In không có thanh biểu thị cho 2 bức ảnh mà chỉ hiển thị 1 story. Fan thắc mắc đoạn story phong cảnh kia đã biến đâu mất.

Ngoài ra, vì chất lượng bức ảnh thấp và bị vỡ nét nên fan khẳng định đây là sản phẩm đã qua chỉnh sửa nhằm hạ bệ danh tiếng Jae Min lẫn NCT Dream trong thời điểm nhóm vừa comeback với ca khúc Ridin ngày 29/4.

Hình bên trái ghi story đăng vào 47 phút trước. Hình bên phải ghi story đăng 3 giờ trước. Điều này có nghĩa nếu đúng Kim Ji In đăng thì hình bên trái sẽ phải có 2 story thay vì chỉ có 1 như ảnh.

Một số người lại cho rằng đúng là Ji In có đăng bức ảnh chụp màn hình Netflix nhưng tên tài khoản là một người bạn của cô chứ không phải Jae Min. Bức ảnh có ghi tên Jae Min đã được photoshop.

Hiện tại phía SM - công ty quản lý của NCT Dream - và đại diện của Kim Ji In vẫn chưa đưa ra bình luận về tin đồn hẹn hò.

Bee