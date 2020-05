Fan 'nổi điên' vì nữ ca sĩ mập mờ thả thính hẹn hò Suga (BTS)

Ngày 6/5, ca khúc Eight của IU với sự góp giọng và tham gia sản xuất của Suga (BTS) đã phát hành trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa nữ nghệ sĩ solo hàng đầu và thành viên đến từ nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kpop đã giúp Eight gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Sau khi Eight phát hành, nam rapper nhà Big Hit đăng bức ảnh chụp màn hình khi đang nghe ca khúc và khoe với Army để quảng bá. Vài giờ sau đó, nữ ca sĩ Lee Suran cũng đăng bức ảnh tương tự lên Instagram Story. Hành động ủng hộ này được cho là bình thường bởi Suran là đồng nghiệp thân thiết với IU và cũng từng hợp tác với Suga. Tuy nhiên, fan phát hiện ra "điều bất thường" bởi Suran cũng dừng ca khúc ở phút 1:07, giống hệt bức ảnh mà Suga đăng tải.

Ảnh chụp màn hình ca khúc của Suga dừng ở 1:07.

Suran bị cho là cố tình gây mập mờ khi tua đến 1:07 để giống Suga.

Điều đáng nói là dòng lyric hiện lên trong bức ảnh của Suran đã "tố cáo" hành động mập mờ của cô. Cụ thể, ca từ "So are you happy now/ Finally happy now, are you" là lời ở giây thứ 18, chứ không phải là lời của phút 1:07. Fan cho rằng Suran cố ý muốn "bắt" đúng khoảnh khắc tương tự Suga nên đã tua đến 1:07 và sau đó bấm tạm dừng để chụp màn hình dù chưa nghe đến đoạn này.

Army cho rằng Suran cố ý gợi sự chú ý về chi tiết trùng hợp giữa cô và Suga. Nhiều người chỉ trích nữ ca sĩ sinh năm 1986 "hám fame" và liên tục đu bám tên tuổi nam idol nhà Big Hit.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Suran gây tranh cãi vì những hành động "tạo nhiệt", mập mờ ám chỉ việc hẹn hò với Suga trên mạng xã hội. Hai người từng hợp tác trong ca khúc Wine năm 2017. Thời điểm đó, cộng đồng Army đã nhiệt tình stream giúp Wine của Suran leo top các BXH, đoạt nhiều giải thưởng cuối năm. Tuy nhiên, các fan BTS bắt đầu mất cảm tình với Suran vì cô liên tục có những động thái làm nảy sinh tin đồn hẹn hò giữa cô và chàng rapper nhà BTS.

Suran từng viết caption ẩn ý và sau đó phải thêm dòng chữ Suran loves Spain sau những chỉ trích dữ dội từ Army.

Trong một bài phỏng vấn đầu 2018, Suran chia sẻ rằng Suga là người đã "cứu vớt" cô trong thời gian cô gặp khó khăn về tinh thần bằng cách chủ động đưa ra đề nghị hợp tác. Nguyên văn lời tâm sự của Suran là: "Suga đã ở bên tôi khi tôi bị bệnh trầm cảm". Sau đó, cô còn 3 lần gây hiểu lầm khi ám chỉ tên của Suga trong caption ở Instagram với những cụm từ như trong hình trên (tên của Suran và Suga đều bắt đầu bằng chữ S), "Sseoltang" (đường, nickname fan đặt cho Suga), "Yoongi" (tên thật Suga) vào bài đăng. Vụ tranh cãi lớn đến mức chính Big Hit từng phải lên tiếng đính chính về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Những tin đồn hẹn hò giữa Suga và Suran đều bắt nguồn từ nữ ca sĩ.

Bee