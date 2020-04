Fan kỷ niệm sinh nhật ca sĩ quá cố Sulli

Ngày 29/3 đáng lẽ sẽ là sinh nhật thứ 26 của Sulli, nhưng cô đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25 sau khi tự tử vào 14/10/2019. Người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến Sulli. Họ trend các hashtag trên Twitter để kỷ niệm sinh nhật nữ ca sĩ. Hashtag bằng tiếng Hàn có nghĩa "Jinri à, tháng 3 ấm áp như cậu vậy" đang đứng thứ tư top trending, Jin Ri là tên thật của Sulli. Hashtag "Our Peach Sulli Day" đứng thứ năm top trending, nữ ca sĩ có biệt danh "quả đào" vì vẻ đẹp ngọt ngào.

Hai hashtag về Sulli đứng thứ tư và thứ năm top trending trên Twitter.

Người dùng Twitter chia sẻ ảnh cũ của Sulli với những lời nhắn và hashtag ấm áp, nhận được hàng nghìn lượt like.

Sulli (tên thật là Choi Jin Ri) sinh năm 1994, bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi với vai công chúa Seonhwa trong phim cổ trang Ballad Of Suh Dong. Sau đó Sulli gia nhập công ty giải trí SM và ra mắt cùng nhóm f(x) năm 2009, khi mới 15 tuổi. Khi đang gặt hái thành công, Sulli bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2014. Tháng 8/2015 cô chính thức tuyên bố rời nhóm. Ngoài ca hát, Sulli đóng các phim To The Beautiful You, Ông hoàng thời trang, Real...

Sulli tự tử hôm 14/10/2019, ở tuổi 25, sau thời gian mắc bệnh trầm cảm nặng. Những năm cuối đời, sự nghiệp của cô sa sút, thường xuyên bị khán giả thóa mạ vì chuyện ăn mặc, tình yêu.

Vẻ đẹp được ví như trái đào chín mọng của Sulli.

Cherry