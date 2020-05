Fan dậy sóng trước danh sách '16 lần Big Hit lãng quên V (BTS)'

Ngày 27/4, từ khóa #RespectBTSV vào top trending Twitter toàn cầu với hơn 600.000 lượt tweet. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là một sơ suất của Big Hit, công ty chủ quản của BTS. Trong các sản phẩm của Map of the Soul: Tour vừa phát hành với các thiết kế quần áo in mẫu chữ viết tay của BTS, fan phát hiện ở mẫu áo L/S T-shirt version.2 và quần Jogger đều bị thiếu mất mẫu chữ viết tay của V.

Mẫu chữ viết tay của V...

... có trên một mẫu áo được phát hành trong bộ goods của Map of the Soul: Tour...

... nhưng lại thiếu ở một mẫu áo và một mẫu quần khác.

Sự việc khiến cộng đồng fan phẫn nộ, liên tục gửi kiến nghị đến công ty và đăng hàng trăm nghìn tweet để đẩy từ khóa lên top trend toàn cầu. Fan đề nghị Big Hit giải thích rõ ràng và thu hồi những mẫu goods in thiếu chữ viết tay của V. Nhiều fan tại Hàn Quốc còn yêu cầu đòi lại tiền vì không chấp nhận sản phẩm "lỗi" này.

Đây không phải là lần đầu tiên Big Hit "vô tình" bỏ quên V. Một danh sách dài "16 lần Big Hit lãng quên V" đang được chia sẻ với tốc độ "tên lửa" trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với cách làm việc của công ty chủ quản BTS. Fan của V cho rằng đây không phải là những đòi hỏi quá đáng hay "chuyện bé xé ra to" bởi fan có quyền yêu cầu sự đối xử công bằng giữa Big Hit và 7 thành viên trong nhóm.

Danh sách những lần V bị Big Hit bỏ quên được fan tổng hợp.

Fan bày tỏ sự mệt mỏi và thất vọng sau nhiều sai lầm lặp lại của Big Hit.

Một số lần V bị công ty "bỏ quên" có thể kể đến như: "V là người duy nhất không xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trong Wings DVD"; "Tài khoản Weibo chính thức đăng ảnh của Love Yourself Answer ver L nhưng không bao gồm ảnh của V cho đến khi nhiều người phàn nàn"; "Trong triển lãm của BTS, nhân viên đã viết Serendipity (ca khúc solo của Ji Min) thay vì Singularity dưới ảnh của V"; "Kể từ tháng 1/2018, V không có video Bangtan Bomb solo nào"; "Tài khoản Twitter chính thức của Big Hit chia sẻ 3 bài báo quảng bá album Map of the Soul: 7, nội dung trong đó có tất cả bài hát solo của các thành viên ngoại trừ Inner Child của V mặc dù bài hát này nằm trước một bài hát solo khác trong tracklist"; "Big Hit nhầm ngày sinh của V (30/12/1995) trong Season greeting 2019, thành 13/12/1995. Sau khi được báo cáo thì đã được chỉnh sửa nhưng tiếp tục mắc lỗi ở năm sinh thành 30/12/1996"; "Tên của V biến mất khỏi danh sách 'cast & crew' 2 lần trong phim Bring The Soul: The Movie"...

"V là người nhắc fan hãy yêu thương cả 7 người, vì chắc chắn V hiểu cảm giác bị bỏ lại và không muốn ai chịu cảm giác đó. Vậy mà xem Big Hit đã đối xử với anh ấy như thế nào? Đã sang năm 2020 rồi mà những chuyện thế này vẫn lặp lại", một fan bình luận.

Big Hit hiện chưa đưa ra phản hồi sau loạt khiếu nại từ người hâm mộ.

Bee