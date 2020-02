Fan BTS 'nội chiến' vì nghi vấn Jung Kook bị đối xử bất công

0h ngày 3/2, BTS tung trailer comeback Outro: Ego. Đây là trailer thứ hai nhá hàng cho full-album Map of the Soul: 7, dự kiến lên kệ ngày 21/2. Đoạn trailer mang màu sắc tươi vui với nhân vật chính là J-Hope nhanh chóng gây "bão" trong cộng đồng Army toàn cầu. Sau 14 giờ, video nhận được 2,3 triệu lượt like, hơn 10 triệu lượt xem trên Youtube.

J-Hope làm nhân vật chính trong trailer comeback 'Ego' Trailer Outro: Ego của BTS.

Bên cạnh những phản ứng tích cực dành cho Outro: Ego và màn rap chất lừ của J-Hope, fan BTS đang xảy ra tranh cãi nội bộ xung quanh nghi vấn Jung Kook bị Big Hit đối xử bất công. Nhiều fan Jung Kook bức xúc khi nam idol chưa bao giờ được chọn làm nhân vật chính của một trailer comeback.

Hồi tháng 4 năm ngoái, trưởng nhóm RM là nhân vật xuất hiện trong trailer Persona của album Map of the Soul: Persona. Tiếp đến, trong trailer Interlude : Shadow nhá hàng cho album Map of the Soul: 7 ra mắt ngày 9/1 vừa qua, Suga là thành viên BTS được công ty "chọn mặt gửi vàng". Trong trailer Outro: Ego, trailer cuối cùng của đợt khởi động comeback, không ít fan hy vọng Jung Kook sẽ là nhân vật chính nhưng thành viên xuất hiện lại là J-Hope.

RM trong trailer Persona.

Suga trong trailer Shadow.

J-Hope trong trailer Ego.

Fan Jung Kook cho rằng với tư cách là main vocal, anh chàng hoàn toàn xứng đáng được một lần chiếm spotlight của trailer comeback. Nhiều fan phàn nàn khi khẳng định Big Hit thường xuyên thiên vị 3 rapper (RM, Suga và J-Hope), phân biệt đối xử với Jung Kook. Người hâm mộ phân tích, từ khi debut đến nay, mặc dù đảm nhận vị trí center và main vocal, em út BTS gần như không nhận được bất cứ ưu ái nào đáng kể từ công ty. Mọi thành quả Jung Kook đạt được ngày hôm nay là do tự bản thân nam idol cố gắng, chăm chỉ tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng trình diễn.

"Trailer comeback thường là một bản nhạc ngắn thể hiện màu sắc âm nhạc chủ đạo của album mới. Nó rất quan trọng trong quãng thời gian khởi động comeback. Với ý nghĩa như vậy, tôi không thể hiểu nổi vì sao Big Hit chưa bao giờ cho Jung Kook, người đảm nhận hát chính của BTS, xuất hiện trong các trailer intro và outro. Không phải là tôi cho rằng J-Hope không xứng đáng, nhưng ý tôi là Jung Kook xứng đáng được đối xử tốt hơn", một ý kiến của fan Jung Kook.

Fan Jung Kook cho rằng anh đang bị công ty quản lý phân biệt đối xử.

Không ít netizen bức xúc vì nhóm fan của Jung Kook đang phá hỏng không khí ăn mừng vui vẻ của fan J-Hope. Họ khẳng định việc ai xuất hiện trong trailer comeback không quá quan trọng và cũng không cần trở thành một tiêu chí để các nhóm fan only so kè, tị nạnh nhau. Trong khi đó, nhiều Army lại cho rằng thay vì tranh cãi nảy lửa, các fan only cần đoàn kết để tập trung vào một mùa comeback thành công của BTS.

Minie