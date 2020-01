Em út (G)I-DLE bị mỉa mai trên truyền hình

Ba thành viên (G)I-DLE là Yu Qi, Shu Hua, Soo Jin là khách mời trong tập mới nhất của chương trình Ask Us Anything. Sau khi chương trình phát sóng, người hâm mộ thể hiện sự phẫn nộ trước tình huống em út Shu Hua bị trêu chọc vì không giỏi nói tiếng Hàn. Khi nữ thần tượng người Đài Loan khẳng định việc giao tiếp bằng tiếng Hàn không quá khó khăn, Shin Dong lập tức phát biểu: "Em ấy nói không khó còn chúng ta nghe thì khó. Tự tin vậy cũng tốt". Shu Hua có vẻ khá ngỡ ngàng trước câu nói của tiền bối và cảm thấy không thoải mái.

Khán giả cho rằng rằng đây là một câu nói mang tính mỉa mai của thành viên Super Junior dành cho Shu Hua. Các fan trend hashtag #Shindong_xin lỗi đi để yêu cầu thành viên Super Junior phải xin lỗi hậu bối vì sự thô lỗ của anh chàng.

Netizen cho rằng Shu Hua là người nước ngoài, chỉ sang Hàn Quốc khoảng 2 năm nên trình độ tiếng Hàn chưa tốt nhưng nữ idol đang cố gắng từng ngày. Trước đó, thành viên (G)I-DLE cảm thấy tự ti nên ít khi chịu nói chuyện khi tham gia các show giải trí. Hành động trêu chọc của Shin Dong có thể khiến Shu Hua càng khép mình, không thoải mái thể hiện bản thân.

Shu Hua là thần tượng người Đài Loan.

Trước những phản ứng khá gay gắt của người hâm mộ, Shu Hua lên tiếng: "Mình hiểu các bạn đang lo lắng nhưng mình không thấy tổn thương gì hết. Ngược lại, các MC rất tốt bụng và chăm sóc tụi mình rất chu đáo, thật là vui. Mình biết ơn tiền bối tốt bụng vì đã luôn mỉm cười và chỉ dạy cả nhóm trong lúc ghi hình. Hai tiền bối đã liên lạc với mình vì cảm thấy lo lắng. Đừng quá tiếc nuối, mọi thứ đều ổn mà. Mình hy vọng các tiền bối sẽ không bị tổn thương".

