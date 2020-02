Doanh thu và lợi nhuận của YG - SM - JYP - Big Hit trong 2019

Ngày 4/2, truyền thông Hàn đăng tải thống kê tình hình kinh doanh của 4 công ty giải trí lớn nhất Kpop trong năm 2019 vừa qua, bao gồm SM Entertainment, YG Entertainmnet, JYP Entertainment và Big Hit Entertainment.

Doanh thu và lợi nhuận tương ứng của mỗi công ty như sau:

Trong 4 công ty, SM là tập đoàn có doanh thu lớn nhất, lên tới 675,5 tỷ won (tăng 11,8% so với 2018). Tuy nhiên, lợi nhuận của SM trong 2019 đã giảm nhẹ so với con số 47,7 tỷ won trong 2018. Nhiều người cho rằng sự chênh lệch giữa số tiền thu về và lợi nhuận sau khi trừ các chi phí của SM cho thấy kế hoạch Mỹ tiến của SuperM (dự án tập hợp thành viên các boygroup trong công ty) đã "ngốn" kha khá tiền đầu tư của ông lớn này.

BTS, TXT và Lee Hyun là ba nghệ sĩ dưới quyền quản lý của Big Hit.

Big Hit là công ty thu về số lợi nhuận "khủng" nhất, đạt 97,5 tỷ won, tăng gần 50% so với 2018. Doanh thu của Big Hit cũng tăng gần gấp đôi năm trước. Netizen bày tỏ ấn tượng trước mức tăng trưởng của công ty này. Có được thành quả này là nhờ sự góp công lớn của BTS, nhóm nhạc đã không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng, đạt vô số thành tích trong và ngoài nước trong 2019.

Twice là nhóm nhạc nổi tiếng nhất JYP, đóng góp lớn cho lợi nhuận công ty.

JYP tăng trưởng nhẹ so với 2018. Với những tên tuổi trong tay như Twice, GOT7, ITZY... lợi nhuận kinh doanh của JYP đạt 39,9 tỷ won sau khi trừ đi các chi phí. Con số này tăng 39% so với 2018.

Trong khi đó, YG là công ty sụt giảm mạnh trong Big 4 của Kpop. Năm 2019 đánh dấu thời kỳ YG bước vào khủng hoảng với nhiều scandal nghiêm trọng. Những hoạt động của Black Pink, WINNER, iKON... chỉ mang về cho YG số lợi nhuận ít ỏi là 7,2 tỷ won, giảm 63% so với 2018.

Trong 2019, Black Pink tổ chức world tour với nhiều kỷ lục ấn tượng nhưng vẫn không thể "gánh team" giúp YG.

Bee