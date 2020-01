Đỉnh như BTS: Biểu diễn đón năm mới trước hàng triệu khán giả Mỹ

Khác với mọi năm, năm nay là lần đầu tiên BTS đón năm mới tại nước ngoài. Nhóm nhạc nhà Big Hit vừa có màn biểu diễn live tại lễ hội Dick Clark's New Year's Rockin' Eve (NYRE) - chương trình truyền hình đặc biệt đêm giao thừa thường niên của đài ABC, được tổ chức ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

BTS biểu diễn ở lễ hội NYRE vào đêm 31/12 (giờ địa phương).

BTS mang đến chương trình 2 ca khúc là Boy with Luv và Make It Right. Người hâm mộ Mỹ đã dành phản ứng nồng nhiệt cho sân khấu của "nhóm nhạc toàn cầu". 7 chàng trai có khoảnh khắc giao thừa đặc biệt khi đếm ngược cùng người hâm mộ để chào đón 2020 và thập kỷ mới.

BTS TimeSquare Trích đoạn sân khấu Boy with Luv của BTS.

Đỉnh như BTS: Biểu diễn đón năm mới trước 25 triệu khán giả Mỹ BTS đếm ngược đón năm 2020 tại Quảng trường Thời Đại.

Fan tự hào về màn trình diễn của BTS. Đây là một trong những lễ hội năm mới "khủng" hàng đầu hành tinh. Có khoảng 1 triệu khán giả đã đổ về Quảng trường Thời Đại để đón năm mới, theo dõi những màn trình diễn trực tiếp và thông qua màn hình LED khổng lồ. Dick Clark's New Year's Rockin' Eve cũng thu hút khoảng 25 triệu khán giả Mỹ theo dõi trên sóng truyền hình và hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới theo dõi thông tin về chương trình.

Lượt tìm kiếm về BTS trong thời gian diễn ra lễ hội NYRE chạm nóc Google. Đây không chỉ là lượt tìm kiếm ở Mỹ mà là trên toàn cầu. Tại Hàn Quốc, đài Mnet tiếp sóng chương trình NYRE nhận được tỷ suất rating lên tới 63,6%. Từ khóa về sự xuất hiện của BTS tại Dick Clark's New Year's Rockin' Eve cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng Army quốc tế trên Twitter. #BTSxRockinEve và #BTSatTimeSquare lần lượt chiếm vị trí số 1 và 2 trong top trending toàn cầu với hàng triệu lượt tweet.

Sự xuất hiện của BTS tại lễ hội đón năm mới hàng đầu nước Mỹ là niềm tự hào của fan.

BTS là nhóm nhạc Kpop đầu tiên và là nghệ sĩ Hàn thứ 2 có vinh dự biểu diễn live ở Quảng trường Thời Đại trong đêm giao thừa nước Mỹ, sau PSY năm 2013. Năm nay, bên cạnh BTS, dàn line up gồm các tên tuổi lớn như Post Malone, Alanis Morissette, Sam Hunt... Trước đó vào 2017, BTS từng tham dự sự kiện này nhưng là màn trình diễn được ghi hình trước.

Bee