Đẳng cấp 'không có lỗ hổng visual' của Twice tại họp báo online

Chiều 28/4, Twice tổ chức họp báo online để giới thiệu bộ phim tài liệu "TWICE: Seize the Light". Đây là bộ phim ghi lại những hình ảnh hậu trường của tour diễn thế giới đầu tiên của nhóm "TWICELIGHTS". Tập đầu tiên sẽ phát sóng miễn phí ngày 29/4 trên YouTube Premium.

Twice tại họp báo chiều 28/4.

Đây là màn tái xuất sau một thời gian vắng bóng của girlgroup nhà JYP. Trước đó, Twice vốn dự định tổ chức concert "TWICELIGHTS in Seoul" vào tháng 3. Đây là chặng cuối cùng khép lại chuỗi tour diễn và có ý nghĩa lớn đối với các cô gái. Tuy nhiên, concert đã buộc phải hủy bỏ do ảnh hưởng của Covid-19. Lần xuất hiện này, Twice thu hút sự chú ý nhờ diện mạo tươi tắn, xinh đẹp. Nhóm được khen là girlgroup "không có lỗ hổng visual", mỗi người một nét thu hút riêng. Các thành viên cũng khoe màu tóc và kiểu tóc mới toanh trước thềm comeback.

Ji Hyo nhuộm tóc nổi bật.

Biểu cảm đáng yêu của Sana.

Tại họp báo, các thành viên Twice chia sẻ nhiều kỷ niệm, trải nghiệm thú vị trong thời gian thực hiện tour thế giới. Khi được hỏi về mục tiêu ở thị trường thế giới trong 2020, Tzuyu cho biết: "Chúng tôi sẽ thể hiện nhiều khía cạnh trưởng thành và tiến bộ hơn nữa".

Trưởng nhóm Ji Hyo cũng hé lộ Twice sẽ comeback vào 1/6 với ca khúc chủ đề More and More. Em út Chae Young cho biết album mới đã hoàn thiện sau 9 tháng. Nhóm đã hoàn thành tất cả buổi chụp hình cũng như quay MV để sẵn sàng comeback.

Thông tin này khiến cộng đồng Once vô cùng phấn khích. Gần đây, Twice cũng đã lên đường đến đảo Jeju để quay MV. Fan hy vọng màn trở lại sắp tới sẽ tiếp tục mang lại một bản hit mùa hè cho girlgroup nhà JYP sau Dance the night away hồi 2018. Các từ khóa về Twice cũng như "moreandmore" vào top trending Twitter toàn cầu với hàng chục nghìn lượt tweet.

Na Yeon trẻ trung tinh nghịch trong mái tóc ngắn.

Momo làm aegyo khiến fan "nhũn tim".

Mina xinh đẹp và tươi tắn.

Tzuyu dịu dàng và nữ tính.

Style cá tính của Chae Young nhận được phản ứng tích cực từ fan.

Người hâm mộ thắc mắc về mái tóc của Da Hyun, đặt nghi vấn cô nàng đội tóc giả.

Jeong Yeon cũng khoe màu tóc vàng mới toanh đúng chuẩn "nhân vật truyện tranh".

Khoảnh khắc đáng yêu của Tzuyu và Momo.

Minie