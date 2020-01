Công khai hẹn hò, Momo 'khớp' đến mức ngã luôn trên sân khấu?

Màn trình diễn của Twice là tâm điểm của lễ trao giải GDA 2020 diễn ra chiều 4/1 tại Gocheok Sky Dome, Seoul, Hàn Quốc. Girlgroup nhà JYP mang đến 3 tiết mục là Yes Or Yes, Fancy và Stuck In My Heart. Khi biểu diễn Fancy, Momo bất ngờ trượt ngã khiến người hâm mộ lo lắng. Khoảnh khắc đang được fan bàn luận sôi nổi trên Twitter, đưa tên Momo vào top trending toàn cầu.

Cú ngã khiến Momo hốt hoảng. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy nhưng sau đó lại suýt ngã lần nữa. Momo mỉm cười lấy lại bình tĩnh để tiếp tục thực hiện màn trình diễn. Khi gần kết bài, Momo được Jeong Yeon nắm tay dìu đi.

Công khai hẹn hò, Momo 'khớp' đến mức ngã luôn trên sân khấu? Momo bị ngã khi đang biểu diễn Fancy.

Nhiều người suy đoán Momo đang có tâm trạng không tốt sau khi bị khui chuyện hẹn hò với Hee Chul (Super Junior). Trên thảm đỏ hôm nay, nữ idol Nhật Bản cũng lộ biểu cảm căng thẳng. Cô nàng nhận một số bình luận trêu rằng không giữ được sự tập trung vì quá "khớp" khi phải biểu diễn trước khán giả sau tin tức hẹn hò.

Momo trông khá căng thẳng tại lễ trao giải ngày hôm nay.

Trong khi đó, đông đảo fan Twice cho rằng cú ngã của Momo không phải do cô thiếu chuyên nghiệp mà vì sân khấu quá trơn. Ji Hyo, Chae Young cũng suýt bị ngã khi đang trình diễn. Các thành viên phải đi lại cẩn thận, nhảy dè chừng. Người hâm mộ chỉ trích công tác tổ chức của GDA. Sân vận động Gocheok Sky có không gian rộng lớn, rất dễ xảy ra các sự cố cho nghệ sĩ nếu như có sai sót từ khâu dàn dựng sân khấu. Tuần trước, lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun, chương trình cũng diễn ra tại Gocheok Sky Dome, vấp phải làn sóng bức xúc từ khán giả do không đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ.

Twice GDA Các thành viên Twice gặp khó khăn khi thực hiện vũ đạo vì sàn trơn.

Tại GDA 2020 ngày thứ nhất, Twice thắng giải Bonsang Digital cho ca khúc Yes Or Yes. Nhóm sẽ tiếp tục tham gia GDA (mảng album) ngày thứ hai vào chiều tối 5/1.

