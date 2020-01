Chen (EXO) gây sốc khi bất ngờ thông báo lấy vợ

Chiều 13/1 (giờ địa phương), Chen đăng tải bức thư viết tay gửi đến người hâm mộ. Thành viên EXO thông báo sắp lấy vợ. Bạn gái anh là người ngoài ngành giải trí. Nam idol, cho biết bản thân đang mong chờ "tin vui", ngụ ý bạn gái anh hiện đã mang bầu.

Bức thư Chen gửi fan ngày 13/1.

Nguyên văn bức thư của Chen: "Xin chào, tôi là Chen. Tôi có vài lời muốn nói với các bạn, nên tôi đã viết những dòng này. Tôi cảm thấy lo lắng vì không biết bắt đầu như thế nào để chia sẻ, nhưng vì tình yêu to lớn dành cho người hâm mộ, tôi vẫn muốn thông báo cho các bạn đầu tiên.

Tôi đang có một người bạn gái, người mà tôi muốn đi hết cuộc đời cùng cô ấy. Quyết định này khiến tôi hồi hộp vì những điều sắp diễn ra. Vì không muốn gây sốc cho các bạn, những người đã luôn tự hào về tôi, tôi muốn chia sẻ tin vui này với mọi người nhanh nhất có thể.

Một phước lành đã đến với tôi. Tôi cũng đã thảo luận với các thành viên trong nhóm, với công ty. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và tôi nghĩ rằng tôi không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Đó là lý do tôi thu hết can đảm và nói ra. Cảm ơn các thành viên và các bạn, những người hâm mộ đã dành cho tôi tình yêu mà tôi không xứng đáng. Tôi luôn biết ơn và sẽ làm hết sức mình ở vị trí của tôi. Tôi sẽ đền đáp tình yêu của mọi người. Cảm ơn các bạn một lần nữa".

Chen tên thật là Kim Jong Dae, sinh năm 1992.

SM nhanh chóng xác nhận thông tin đám cưới của Chen. Đại diện công ty nói: "Chen đã gặp được người yêu thương và muốn kết hôn. Cô dâu không phải người trong ngành giải trí và đám cưới được lên kế hoạch tổ chức riêng tư theo ý muốn của gia đình hai bên. Hy vọng nhận được lời chúc phúc của các bạn. Chen sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ như một người nghệ sĩ".

Trước nhiều đồn đoán Chen và bạn gái "cưới chạy bầu", phía SM cũng thẳng thắn xác nhận: "Vợ sắp cưới của Chen đang mang thai. Tuy nhiên vì cô ấy là người ngoài ngành, chúng tôi không thể công bố chi tiết hơn".

Trên Twitter và các trang mạng Hàn Quốc, cộng đồng EXO-L đang rất sốc trước thông tin này. Bên cạnh những lời chúc mừng gửi đến Chen, vẫn nhiều ý kiến cho rằng "tin vui" mà anh mang đến quá đột ngột, fan chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Minie