Chang Min (TVXQ) bị khui tin hẹn hò

Sáng 30/12, SPOTV News đưa tin nam ca sĩ Shim Chang Min đang hẹn hò một cô gái ít tuổi hơn, không hoạt động trong ngành giải trí. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn.

Phía SM - công ty quản lý của Chang Min - nhanh chóng xác nhận thông tin. Danh tính và dung mạo bạn gái của nam ca sĩ chưa được tiết lộ.

Nam ca sĩ Chang Min.

Chang Min sinh năm 1988, ra mắt từ năm 15 tuổi cùng TVXQ - nhóm nhạc đình đám thuộc thế hệ hai của Kpop. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Fly with the Gold, Paradise Ranch, The Scholar Who Walks the Night. Hiện Chang Min đang tham gia show giải trí Manners of Taste của JTBC.

Suốt 16 năm từ khi debut, Chang Min chưa công khai mối quan hệ tình cảm nào. Anh từng dính tin đồn hẹn hò với Victoria f(x) và sao nữ Nhật Bản - Ayumu Takeuchi nhưng đều không lên tiếng phản hồi.