BTS vừa tung trailer comeback đã gây 'sốt xình xịch'

Đúng 0h ngày 10/1 (giờ địa phương), các tài khoản chính thức của BTS đồng loạt chia sẻ teaser cho màn comeback. Đây là teaser nhá hàng cho Interlude: Shadow, đĩa đơn sắp sửa ra lò ngày 17/1 của BTS. Ca khúc này mở đường cho Map of the Soul: 7, full-album dự kiến lên kệ ngày 21/2.

Trong trailer dài 2:59, Suga xuất hiện với phong cách chất ngầu, thể hiện kỹ năng rap ấn tượng trên nền nhạc "gây nghiện". Lời ca khúc có những câu từ tạo ấn tượng mạnh như: "I wanna be a rap star/ I wanna be the top/ I wanna be a rock star/ I want it all mine/ I wanna be rich/ I wanna be the king...". Những hình ảnh ẩn dụ của trailer cũng khiến người hâm mộ tò mò và đặt ra nhiều giả thuyết.

Suga chất lừ trong teaser comeback.

Chỉ trong vòng 30 phút ra mắt, trailer comeback của BTS đã nhận được 1 triệu lượt like, 150.000 bình luận trên YouTube. Lượt xem vẫn đang bị "đóng băng" ở con số 487.859. Video này phá kỉ lục trở thành trailer đạt 1 triệu like nhanh nhất Kpop. Trên Twitter, cộng đồng Army cũng sôi nổi bàn luận về Interlude: Shadow, đưa những từ khóa liên quan thống trị hoàn toàn từ vị trí số 1 đến số 6 top trending toàn cầu.

Những con số ấn tượng trong thời điểm vừa phát hành trailer comeback của BTS.

Người hâm mộ háo hức chờ đón những sản phẩm sắp ra mắt của nhóm nhạc nhà Big Hit. Đây là lần đầu tiên BTS comeback kể từ Map of the Soul: Persona hồi tháng 4/2019. Các fan tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo cùng chất lượng âm nhạc "xịn xò", BTS sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong 2020.

Lịch trình phát hành các teaser và concept comeback của BTS.

Theo lịch, sau khi đĩa đơn mở đường Shadow ra lò ngày 17/1, BTS sẽ tung comeback trailer của Ego vào 3/2, tracklist album vào 17/2 và lên kệ Map of the Soul: 7 cùng ca khúc chủ đề (chưa tiết lộ tên) vào 21/2. MV của ca khúc chủ đề sẽ ra mắt ngày 28/2.

Bee