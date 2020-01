BTS 'thắng đậm' tại GDA: Chơi vậy ai chơi lại?

4h chiều ngày 5/1 (giờ địa phương), Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 34 diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome, Seoul, Hàn Quốc. Sau khi kết thúc ngày trao giải mảng digital vào hôm qua, chương trình hôm nay vinh danh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc ở mảng bán album.

BTS đã mang về giải thưởng lớn nhất "Album of the Year" cho Map of the Soul: Persona. Trước đó, trong đêm trao giải ngày 4/1, nhóm cũng "ẵm" Daesang với giải "Song of the Year" (Boy with Luv). Với thành tích này, nhóm nhạc nhà Big Hit trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop giành "double Daesang" (giải thưởng danh giá nhất một lễ trao giải) tại GDA.

BTS 'thắng đậm' tại GDA: Chơi vậy ai chơi lại? Khoảnh khắc BTS thắng giải Daesang Album of the Year tại GDA ngày 5/1.

Điểm số đánh giá từ hội đồng giám khảo mà BTS nhận được cho giải Daesang "Album of the Year" là 99.2/100. 49/50 chuyên gia đã bỏ phiếu cho album Map of the Soul: Persona - sản phẩm âm nhạc tiêu thụ được 3,6 triệu bản trong năm qua. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp BTS thắng Daesang Album tại GDA.

Trưởng nhóm RM có bài phát biểu xúc động khi nhận giải: "Đây là lễ trao giải cuối cùng của chúng tôi trong thập niên 2010 và là khởi đầu của thập niên 2020. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi vinh dự này. Năm vừa qua thật sự hạnh phúc. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, chơi hết mình, tận hưởng nhiều niềm vui với Army.

10 năm trước khi còn là một cậu nhóc với mái tóc cắt ngắn, tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Bang PD (CEO Big Hit - PV). Kể từ đó cho đến hết thập niên 2010 - 10 năm qua của tôi tràn đầy những câu chuyện với cái tên BTS. Hướng đến thập niên 2020, chúng tôi hy vọng có thể viết nên những cuốn sách thật dày cùng Army.

Một điều nữa tôi muốn nói với mọi người. Vì chúng tôi đã nhận được nhiều yêu thương và may mắn từ rất nhiều người, chúng tôi đã được đứng ở đây nói những điều chúng tôi muốn nói. Nhưng vẫn còn đó nhiều nghệ sĩ ngoài kia, những nghệ sĩ vẫn đang ở những nơi mà mọi người chưa nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn làm việc vì âm nhạc và lý tưởng. Tôi hy vọng những nghệ sĩ làm việc chăm chỉ sẽ được đánh giá và ghi nhận một cách công bằng để những nỗ lực của họ không bị bỏ phí trong thập kỷ mới này. Tôi mong những sai lầm và tổn tương của thập niên 2010 sẽ chấm dứt và 2020 sẽ là một thập kỷ tuyệt vời".

BTS mang đến chương trình loạt hit như Boy with Luv, Dionysus, Mikrokosmos...

Các chàng trai vui vẻ tại hậu trường sau lễ trao giải.

Cộng đồng Army tại Hàn và quốc tế gửi nhiều lời chúc mừng đến BTS. Sau một năm làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành tích, lập những kỷ lục ấn tượng, BTS xứng đáng được vinh danh với những giải thưởng danh giá.

Nhiều fan cho rằng việc BTS "all-kill" hai giải thưởng lớn ở GDA là một niềm tự hào to lớn. Lễ trao giải này có tính chất chuyên môn, là nơi hội tụ những chuyên gia nhạc hàng đầu xứ Hàn. GDA còn được ví như "Grammy Hàn Quốc" bởi sự uy tín, hàn lâm trong lịch sử lễ trao giải từ năm 1986 đến nay.

Danh sách giải thưởng tại GDA ngày 2: Album of the Year (Daesang): BTS Album Bonsang: BTS, NCT Dream, TWICE, SEVENTEEN, Baek Hyun (EXO), MONSTA X, EXO-SC, GOT7, NU’EST, Super Junior Best Performance: (G)I-DLE, ASTRO K-Pop Star Award: BTS Best OST: Gummy Cosmopolitan Artist Award: TWICE, NU’EST TikTok Golden Disc Popularity Award: BTS

Minie