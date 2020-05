BTS soán ngôi Black Pink trong top 40 sao quyền lực

Ngày 28/4, Jmagazine công bố danh sách "40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc 2020" do Forbes Korea bình chọn. Danh sách được lựa chọn dựa trên 4 tiêu chí: truyền thông, phát thanh truyền hình, thu nhập và mạng xã hội. Forbes Korea đã tính toán số liệu bằng nhiều phương pháp, kết hợp thông tin tổng hợp từ các trang web trong và ngoài nước để thống kê độ nổi tiếng, quyền lực của những nhân vật hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Dữ liệu thu thập từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2020.

BTS.

Năm nay, BTS xếp vị trí số 1 với 373,6 điểm; tăng một bậc so với năm 2019. Đây là lần thứ hai BTS giữ vị trí cao nhất trong danh sách này (lần đầu tiên là năm 2018). Black Pink, quán quân của 2019, đã rơi hai hạng để xuống vị trí thứ 3 với 240,2 điểm. Twice xếp vị trí thứ 9 với 58,8 điểm, tăng 12 bậc so với năm ngoái.

Black Pink.

Twice.

BTS, Black Pink và Twice là ba nhóm nhạc Kpop duy nhất có mặt trong top 40 ngôi sao quyền lực nhất 2020 của Forbes Korea. Một cái tên nổi tiếng của Kpop cũng góp mặt trong top 10 là Kim Hee Chul (Super Junior), tuy nhiên anh được xếp vào nhóm "nghệ sĩ hài".

Top 40 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc 2020:

1. BTS (nhóm nhạc)

2. Ryu Hyun Jin (cầu thủ bóng chày)

3. Black Pink (nhóm nhạc)

4. Son Heung Min (cầu thủ bóng đá)

5. Bong Joon Ho (đạo diễn)

6. Jun Hyun Moo (MC)

7. Park Na Rae (nghệ sĩ hài)

8. Lee Soo Geun (nghệ sĩ hài)

9. Twice (nhóm nhạc)

10. Kim Hee Chul (nghệ sĩ hài)

11. Song Ga In (ca sĩ nhạc Trot)

12. Ko Jin Young (golf thủ)

13. Seo Jang Hoon (cựu cầu thủ bóng rổ)

14. Yoo Jae Suk (MC)

15. Jang Yoon Jung (ca sĩ nhạc Trot)

16. Baek Jong Won (đầu bếp)

17. Kim Nam Gil (diễn viên)

18. Jung Hae In (diễn viên)

19. IU (ca sĩ)

20. Lee Kang In (cầu thủ bóng đá)

21. Lee Seung Gi (nghệ sĩ hài)

22. Jang Do Yeon (nghệ sĩ hài)

23. Kang Ha Neul (diễn viên)

24. Son Ye Jin (diễn viên)

25. Hong Jin Young (ca sĩ)

26. Gong Hyo Jin (diễn viên)

27. Jang Sung Kyu (MC)

28. Hong Ja (ca sĩ)

29. Hyun Bin (diễn viên)

30. Cho Yeo Jeong (diễn viên)

31. Joo Ji Hoon (diễn viên)

32. Do Kyung Wan (phát thanh viên)

33. Kwon Nara (diễn viên)

34. Kim Hye Soo (diễn viên)

35. Lee Chung Ah (diễn viên)

36. Han Hye Jin (diễn viên)

37. Park Bo Gum (diễn viên)

38. Park Hang Seo (huấn luyện viên)

39. Jeong Mi Ae (ca sĩ nhạc Trot)

40. Chan Sung Jung (võ sư)

"40 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc" là danh sách công bố thường niên của Forbes Korea, được thực hiện từ 2010. Một số fan phản đối thứ hạng trong danh sách năm nay vì nhiều tên tuổi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn như Lee Min Ho, Suzy... đều vắng mặt. Năm ngoái, BXH này cũng gây tranh cãi khi Black Pink giành vị trí số 1 còn BTS - ngôi sao Kpop nổi tiếng nhất thế giới - lại xếp vị trí số 2.

Nhiều fan nghi ngờ tính chính xác của danh sách do Forbes Korea bình chọn bởi đây không phải là một tạp chí chính thức được công nhận bởi Forbes (không nằm trên trang chủ Forbes) và cũng không có website riêng. Những danh sách xếp hạng của Forbes Korea đều do Jmagazine công bố nên netizen cho rằng các tiêu chí đánh giá bị nhập nhằng, thiếu uy tín.

Bee