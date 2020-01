BTS gây 'náo loạn' khi thông báo về album mới

Ngày 7/1, công ty Big Hit công bố BTS sẽ comeback với album mới có tên Map of the Soul: 7, phát hành vào 21/2. Đây là lần comeback sau 10 tháng của nhóm, người hâm mộ dự đoán BTS sẽ mang album mới vào tour diễn sắp tới.

Ngay sau khi thông tin này được xác nhận, từ khóa #Map of the Soul cùng #7IsComing đang lần lượt đứng Top 1 và 2 trending trên Twitter thế giới, chứng tỏ sức hút khủng của BTS không chỉ ở thị trường Hàn mà còn khắp toàn cầu.

BTS thông báo phát hành album mới.

Trong 2019, BTS đã "all-kill" các giải Daesang âm nhạc ở Hàn với mini album Map of the Soul: Persona. Chỉ riêng năm 2019, boygroup nhà Big Hit đã bán được 5.377.372 đĩa, càn quét mọi bảng xếp hạng nhạc số khi phát hành Boy with Luv. Với mức độ nổi tiếng như hiện tại, album mới của BTS được dự đoán sẽ phá vỡ những kỷ lục doanh số ở cả Hàn và Mỹ.

Nhóm nhạc nhà Big Hit luôn mang đến âm nhạc chất lượng, chứa đựng những nội dung tích cực, truyền năng lượng và cảm hứng cho giới trẻ. Sau khi trượt đề cử Grammy, Army hy vọng sản phẩm mới của BTS sẽ tạo nên kỳ tích ở lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh.

Jurina