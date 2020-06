BTS dự lễ tốt nghiệp ảo của YouTube cùng Obama, Beyoncé

Ngày 7/6 (giờ địa phương), BTS tham gia buổi lễ tốt nghiệp ảo "Dear Class of 2020" của YouTube. Những diễn giả nổi tiếng có bài phát biểu tại chương trình bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Michelle Obama, Lady Gaga, Beyoncé, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Giám đốc điều hành Alphabet và Google - Sundar Pichai, BTS và nhà hoạt động Malala Yousafzai.

"Dear Class of 2020" là một lễ tốt nghiệp giả tưởng để chúc mừng các học sinh trung học, sinh viên đại học - những người tốt nghiệp trên toàn thế giới cùng gia đình của họ. Đây là lần đầu tiên YouTube tổ chức một sự kiện liên quan đến giáo dục.

BTS chúc mừng các sinh viên, học sinh tại lễ tốt nghiệp "Dear Class of 2020".

Các thành viên BTS lần lượt nói lên ước mơ, niềm hy vọng, sự an ủi, những chia sẻ về tuổi trẻ của chính họ và gửi lời chúc mừng đến những sinh viên tốt nghiệp năm 2020. BTS khuyến khích giới trẻ vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ.

Trích đoạn phát biểu của RM:

"Hôm nay, chúng ta có thể không có hoa, có thể không có mũ tốt nghiệp. Những gì chúng ta có chính là lễ tốt nghiệp đặc biệt nhất trong lịch sử. Chưa bao giờ có nhiều người tụ tập như vậy để ăn mừng một lễ tốt nghiệp ảo cho thành tích và ước mơ của họ. Bạn có thể đang xem chúng tôi từ giường, từ phòng khách, một mình hoặc với ai đó. Dù bạn ở đâu, tất cả các bạn sẽ sớm thoát khỏi thế giới này để bay đến một thế giới khác.

Mười năm trước, tuyết rơi rất mạnh vào ngày tốt nghiệp cấp hai của tôi. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó vì tôi đã chụp ảnh với bạn bè và giữ nó làm ảnh đại diện trong những năm còn lại của tôi. Vào ngày đó, tôi chỉ là một cậu bé vừa khép lại một chương và sẵn sàng để viết một chương khác. Và tôi nhớ cảm giác đó, nó thật sự ly kỳ và ngoạn mục. Đó là một khoảnh khắc tôi cảm thấy giống tôi nhất, bản thân mình. Một cảm giác tôi muốn giữ mãi mãi. Vì vậy, là một cá nhân ở độ tuổi 20, từ Seoul, Hàn Quốc, tôi muốn nói, xin chúc mừng các bạn! Chúng tôi rất hào hứng vì những gì ở phía trước các bạn. Bất kể bạn ở đâu hay bao xa, chúng tôi hy vọng những câu chuyện của chúng tôi hôm nay có thể mang đến cho bạn một sự thoải mái, hy vọng và thậm chí có thể là một chút ít cảm hứng".

"Một số người nói rằng chúng tôi đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng chúng tôi cũng không khác với bất cứ bạn trẻ nào ở độ tuổi 20, khi đội chiếc mũ tốt nghiệp trên đầu và bối rối trước cuộc đời. Những sự kiện không lường trước được xảy ra thời gian vừa qua đã thay đổi hoàn toàn các kế hoạch của chúng tôi, và khiến chúng tôi cảm thấy mất mát, lo lắng. Nỗi sợ hãi về một tương lai mơ hồ khi cuộc sống hàng ngày của chúng ta đảo lộn, là một khoảnh khắc chúng ta nhận ra bản thân, nhận ra điều gì làm cho chúng ta thực sự là chúng ta, là chính mình.

Với tư cách là ca sĩ, chúng tôi đang dốc sức cho chính mình bằng cách tạo ra âm nhạc. Chúng tôi viết bài hát, sản xuất và tập luyện khi nghĩ về những người chúng tôi yêu. Và nó kết nối với thế giới trong thời gian khó khăn vừa qua. Với âm nhạc, chúng tôi hy vọng chúng tôi vẫn có thể mang lại cho bạn nụ cười và sự can đảm thêm lần nữa.

Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhau qua một chiếc máy quay và màn hình nhỏ này, nhưng tôi biết tương lai của các bạn sẽ nở rộ đến một điều gì đó lớn lao và tráng lệ hơn nhiều. Sinh viên tốt nghiệp, bạn bè, gia đình, giảng viên, hôm nay, các bạn đứng cùng chúng tôi, lớp tốt nghiệp lớn nhất trong lịch sử!".

BTS trình diễn tại "Dear Class of 2020".

Các thành viên chia sẻ suy nghĩ và gửi lời chúc mừng đến lớp tốt nghiệp năm nay.

Sau bài phát biểu, BTS trình diễn trực tuyến tại party ảo kết thúc sự kiện cùng các nghệ sĩ quốc tế như Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Chloe x Halle, Zendaya, cùng các YouTuber Jackie Aina, AsapSCIENCE, Dude Perfect, Mr. Kate và The Try Guys. Màn trình diễn của BTS gồm các ca khúc Boy with Luv, Spring Day và Mikrokosmos, được ghi hình tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Trên Twitter, từ khóa #ThankYouBTS vào top trending với hơn 400.000 lượt tweet nhân sự kiện đặc biệt này.

BTS dự lễ tốt nghiệp ảo của YouTube cùng Obama, Beyoncé Trích đoạn phần biểu diễn của BTS.

Minie