BTS chứng minh đẳng cấp 'ông hoàng', IZONE vượt mặt Twice

Sáng 9/4, BXH Gaon công bố album Map of the Soul: 7 của BTS đạt chứng nhận "Quadruple Million" (4M) với hơn 4 triệu bản bán ra. BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt chứng nhận này và cũng là nghệ sĩ duy nhất đạt chứng nhận "Double Million" (2M), "Triple Million" (3M) và "Quadruple Million" (4M) của BXH Gaon.

Những album của BTS đạt chứng nhận danh giá trên BXH Gaon.

Từ khi debut đến nay, BTS đã phát hành 14 album, bán được tổng cộng 20.329.305 bản (chưa tính số liệu của Skool Luv Affair và BTS World OST). Với thành tích này, BTS tiếp tục khẳng định ngôi vị "ông hoàng", trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bán ra hơn 20 triệu bản album trên BXH Gaon.

Trong đó, 7 album đạt chứng nhận triệu bản của BTS trên Gaon là Wings (1,13 triệu bản), You Never Walk Alone (1,02 triệu bản), Love Yourself: Her (2,22 triệu bản), Love Yourself: Tear (2,21 triệu bản); Love Yourself: Answer (2,59 triệu bản); Map of the Soul: Persona (3;77 triệu bản) và Map of the Soul: 7 (4,17 triệu bản).

IZONE soán ngôi Twice trong kỷ lục album bán chạy nhất lịch sử girlgroup.

Gaon công bố full album đầu tiên của IZONE, BLOOM*IZ, đạt chứng nhận "Platinum" (Bạch kim) khi vượt mốc 250.000 bản. Đến nay, album này đã tiêu thụ được tổng cộng 480.543 bản (bản chính và bản kit), vượt qua kỷ lục 475.699 bản của TWICEcoaster: Lane 1 (Twice) để sở hữu kỷ lục album bán chạy nhất Gaon đối với nhóm nhạc nữ.

Gaon cũng công bố top 15 album bán chạy nhất tháng 3. Neo Zone của NCT 127 giữ vị trí đầu bảng với 723.151 bản.

15 album bán chạy nhất tháng 3 trên BXH Gaon:

1. NCT 127 - Neo Zone: 723.151 bản

2. Kang Daniel - CYAN: 254.569 bản

3. Su Ho - Self Portrait: 214.281 bản

4. ITZY - IT’z ME: 126.241 bản

5. VICTON - CONTINUOUS: 87.971 bản

6. Ong Seong Woo - Layers: 66.573 bản

7. BTS - Map of the Soul: 7 - 64.192 bản (Tổng: 4.179.035 bản)

8. IZONE - BLOOM*IZ: 58.295 bản (Tổng: 455.935 bản chính)

9. ASTRO - ONE&ONLY: 30.001 bản

10. Yook Sung Jae - YOOK O’Clock: 26.172 bản

11. ONEUS - In It’s Time: 19.759 bản

12. NCT 127 - Neo Zone (Kit): 24,851 bản

13. TWICE - Feel Special: 14.983 bản (Tổng: 443.429 bản)

14. BTS - Map of the Soul: Persona: 13.374 bản (Tổng: 3.771.795 bản)

15. SEVENTEEN - An Ode: 12.342 bản (Tổng: 888.565 bản)

Gaon là BXH uy tín hàng đầu, chuyên cập nhật lượng album từ các hãng đĩa và nhà phân phối; lượng nghe nhạc và lượng tải bài hát trên các trang nhạc trực tuyến. Đầu tháng 1/2018, Hiệp hội ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc công bố một hệ thống chứng nhận mới ở Gaon Chart. Những album phát hành kể từ ngày 1/1/2018 sẽ đạt danh hiệu "Platinum" khi đạt 250.000 bản, và được chứng nhận "Million" nếu bán được 1 triệu bản trở lên. Những ca khúc sẽ đạt chứng nhận "Platinum" khi đạt 2,5 triệu lượt tải xuống và 100 triệu lượt streaming; đạt chứng nhận "Diamond" khi đạt 10 triệu lượt tải xuống và đạt chứng nhận "Billion" khi đạt 1 tỷ lượt streaming.