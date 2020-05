Bộ đôi 'khí chất' của (G)I-DLE sở hữu những fancam triệu view

Số view fancam là thước đo đánh giá mức độ nổi tiếng và khả năng trình diễn của những idol Kpop hiện nay. (G)I-DLE đang là nhóm nữ nổi bật nhất thế hệ thứ 4 với những ca khúc tự sáng tác, phong cách biểu diễn ma mị đầy sức hút. Soo Jin và Shuhua là hai thành viên sở hữu những fancam triệu view. Người xem nhận xét chính khí chất, biểu cảm đa dạng khiến fancam của hai nữ idol được yêu thích.

Soo Jin là thành viên nổi tiếng với thân hình nóng bỏng, đảm nhận vai trò dancer trong (G)I-DLE. Cô nàng gây sốt với đường cong sexy, động tác đầy uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ. Xem Soo Jin nhảy là một loại hưởng thụ. Người hâm mộ đánh giá thành viên (G)I-DLE là một trong số những idol có khả năng vũ đạo xuất sắc nhất hiện nay.

Soo Jin sở hữu hình thể nóng bỏng.

Soo Jin bùng nổ khí chất sexy trên sân khấu.

Soo Jin hợp với phong cách gợi cảm, đầy nữ tính. Biểu cảm đa dạng cùng khả năng nắm bắt camera là điểm mạnh của cô nàng. Soo Jin trên sân khấu toát lên khí chất sexy một cách tự nhiên, hút hồn fan ở mọi giới tính. Mỹ nhân nhà Cube được đánh giá là thành viên thích hợp solo, có khả năng kế thừa hình tượng gợi cảm của Hyuna. Fancam nổi tiếng nhất của Soo Jin là khi biểu diễn Hot Issue với 4,4 triệu lượt xem.

Em út Shuhua cũng sở hữu những fancam triệu view. Cô nàng là visual của (G)I-DLE, nhan sắc được ví như là sự kết hợp giữa Irene (Red Velvet) và Ji Soo (Black Pink). Biểu cảm lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo là "vũ khí" giúp Shuhua thu hút trên sân khấu.

Shuhua là visual của (G)I-DLE.

Mỹ nhân nhà Cube có khí chất diễn viên.

Shuhua được ví tiên tử với mái tóc dài, làn da trắng muốt. Em út của (G)I-DLE đã ngày càng tiến bộ so với khi debut về vũ đạo và biểu cảm trên sân khấu. Người xem nhận xét Shuhua có khí chất của diễn viên, đậm chất cổ điển như nghệ sĩ Hong Kong thập niên 90. Trong đợt quảng bá Oh My God, Shuhua có lượng xem fancam nhiều nhất nhóm, thậm chí còn vượt qua Soo Jin.

